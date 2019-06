El responsable jurídico del pp asegura que en los ordenadores de bárcenas no había nada

MADRID, 20 (SERVIMEDIA)

El responsable jurídico del PP, Alberto Durán, aseguró este jueves, durante el juicio por la destrucción de los ordenadores de Luis Bárcenas, que el informático del partido José Manuel Moreno le comunicó que en los dispositivos del extesorero del PP no había "ninguna contraseña de acceso, ni datos".

Así se manifestó Durán, uno de los cuatro acusados en la causa, durante su declaración. El responsable jurídico del PP respondió a las preguntas del Ministerio Fiscal y de su defensa, sin embargo, rechazó responder a las acusaciones populares por no "reconocer la legitimación procesal, ni moral" de estas partes. "Yo no tenía intención de destruir nada, de hacer desaparecer nada, yo lo que quería es que aquello desapareciera de la sede", porque, como explicó, Bárcenas quería mantener allí sus cosas para tener una prueba constituida en el procedimiento laboral en el que reclamaba una indemnización por despido. "Queríamos que esa sala que era el santuario del señor Bárcenas quedara libre como sala de reunioes".

"No tenía interés por quedarme con un ordenador del pleistoceno, ni con un ordenador Apple que no valía nada en aquella época. Solo le pido a Bárcenas que demuestre que los ordenadores son suyos". Esto sucede, relató, después de que "aparece en la prensa una inmensa fortuna de Bárcenas en Suiza, se genera un escándalo mediático y desde el PP se prohíbe que tuviera acceso a la sala que ocupaba. Desde ese momento me puse en contacto con el abogado de Bárcenas para que desalojara los enseres que tenía en aquella planta tercera". Esta decisión, agregó, "creo que la toma la secretaria general del PP -entonces María Dolores de Cospedal- y la trasladó el responsable de seguridad que casualmente era el cuñado de Bárcenas".

PROTOCOLO "COMÚN Y LEGAL"

Una vez iniciado el litigio por la propiedad de los ordenadores, Durán aseguró que le pidió al informático del partido José Manuel Moreno, también acusado, que "no toque los ordenadores, que los guarde con mayor celo, porque se podía dar la circunstancia de que Bárcenas aportase un título de propiedad de los ordenadores. Cosa que no hizo".

El responsable jurídico del PP aseguró que no inspeccionó "nunca" el contenido de los ordenadores de Bárcenas y que cuando acabó el litigio sobre la propiedad de los ordenadores, por sobreseimiento, le comentó al informático que iniciase el protocolo "común y legal" de "borrado seguro" de los ordenadores, como se hace "habitualmente" con todos los ordenadores de las personas vinculadas al partido, ya que los ordenadores eran propiedad del PP, defendió. Asimismo, apuntó que la prueba de que no había "nada" en el ordenador es que Bárcenas no recurre el sobreseimiento.

"MONTAJE DE BÁRCENAS"

Fue entonces cuando el informático, recordó Durán, le informa de que "no hay ninguna contraseña de acceso y no hay datos". Esta información, continuó, es "relevante" porque "si tuviera contraseña o datos la situación hubiera sido distinta, porque tendríamos que haber llamado al usuario (Bárcenas)". En ese caso, aseguró, "me hubiera ido ante un notario", pero "visto donde estamos quizá tendría que haber ido igualmente". En cuanto al ordenador de sobremesa, añadió, "también se inspeccionó, estaba en la misma situación, no había contraseña y no había datos". Sin embargo, reprochó a las acusaciones que no se hayan manifestado sobre este ordenador, porque Bárcenas solo reclamó los portátiles. Además, apuntó, que en la denuncia que hace Bárcenas no "hizo la menor insinuación sobre el contenido de los ordenadores".

Por último, Durán afirmó que está sentado en el banquillo por haberse enfrentado en los tribunales a Bárcenas, ya que tiene una "absoluta enemistad conmigo. "Siempre me llama 'el abogado de Cospedal' porque estaba dando la cara". Asimismo, destacó que no creyó al extesorero cuando dijo que los ordenadores eran suyos porque llevaba tiempo "toreándole". "La credibilidad de Bárcenas la tenía en cuarentena desde hace mucho tiempo. Le requerí por burofax y posteriormente en el juzgado y no aportó nada".

De hecho, continuó, él declaró que se compró un 'apple' "exactamente igual en Nueva York en 2012, ¿para qué quería uno si según decía tenia uno igual?". Esta causa "es un montaje de Bárcenas, como siempre, para atacarnos a nosotros como trabajadores del PP y para hacer daño al PP", concluyó.

(SERVIMEDIA)

20-JUN-19

SGR/ICG/nbc