El pp recomienda a vox fijarse en su lema y "ceder por españa y por madrid"

MADRID, 18 (SERVIMEDIA)

El secretario general del Partido Popular, Teodoro García Egea, recomendó este martes a Vox "ceder por España y por Madrid" fijándose en su propio lema de partido, 'España lo primero', para lograr "gobiernos de la libertad" en los enclaves en los que sus votos, los del PP y Ciudadanos son alternativa a la izquierda.

En una entrevista en Tele 5 recogida por Servimedia, el 'número dos' de Pablo Casado en Génova pidió "ser conscientes del momento histórico que vivimos" tras la tensión vivida ayer con la amenaza de Vox de bloquear las negociaciones para la Comunidad de Madrid hasta que no se clarifiquen sus responsabilidades gubernamentales en el Ayuntamiento de la capital.

Reconoció que es "difícil" aunar las intenciones de PP, Cs y Vox, aunque se mostró convencido de que al final se conseguirá y volvió a advertir de que se equivocará quien anteponga sus intereses partidistas a la globalidad de conseguir esos autodenominados "gobiernos de libertad". "Como dice el lema de Vox, hay veces que hay que ceder por España y por Madrid", apostilló.

Explicó que habla casi a diario con el secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, y previsiblemente volverán a charlar esta misma tarde porque el suyo es un partido "necesario" para la formación de gobiernos allá donde la suma permite que logre poder la izquierda. "Tenemos que estar en permanente contacto, más allá de que se cumplan las expectativas de uno u otro", añadió.

A pesar del órdago lanzado por la presidenta de Vox en la Comunidad de Madrid, Rocío Monasterio, se remitió en todo momento a los 20 días que los partidos se han dado de plazo "para ir ajustando todas las reivindicaciones o esperanzas que cada uno tiene para que esta legislatura sea de cuatro años". "Por mi parte, las negociaciones avanzan", subrayó.

Eso sí, abundó en que cada cual ha de ser "consciente del papel que le han dado los ciudadanos" y, en este sentido, reconoció que Vox es una voz "importante y decisiva pero no mayoritaria". Frente a la petición de este partido de lograr alguna concejalía porque dicen que así se pactó, García Egea explicó que el pacto con Vox fue nacional y se irá desarrollando a nivel municipal.

"Más que la firma, lo más importante es que he dado mi palabra y la mano (a Cs y Vox) y todo a lo que me he comprometido se va a cumplir", prometió, y se reafirmó en que "no debemos centrarnos en cargos al peso". "Tenemos que ser mucho más serios", recalcó el secretario general de los populares sobre esta encrucijada que se vive en Madrid y que cree que "tiene arreglo".

(SERVIMEDIA)

18-JUN-19

MFN/caa