Iglesias insinúa que sánchez le prometió meterle en el gobierno

MADRID, 17 (SERVIMEDIA)

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, dejó entrever este lunes que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, le prometió meterle en el próximo Ejecutivo. "Nos consta, y creo que no nos ha mentido, que Pedro Sánchez no va a vetar a nadie", atestiguó en referencia a la entrevista que mantuvieron en el Palacio de la Moncloa el pasado martes.

Lo hizo en declaraciones a LaSexta recogidas por Servimedia cuando se le preguntó expresamente si, para que Unidas Podemos respalde la investidura de Sánchez, es necesario que en el próximo Gobierno esté Iglesias en persona. Tras recurrir a su habitual apelación a que en las negociaciones todavía no se ha hablado de nombres, aseguró: "Sabemos que el PSOE no va a vetar a nadie". Y después: "Nos consta, y creo que no nos ha mentido, que Pedro Sánchez no va a vetar a nadie. Creo que Pedro Sánchez no nos está engañando".

Todo ello lo dijo Iglesias después de afirmar que el PSOE les "ha pedido discreción" y ellos la van a "respetar", y de mostrarse confiado en que van "en la buena dirección" y "las cosas van a salir bien", porque Sánchez "no va a traicionar esas expectativas" y la "ilusión" que supuestamente ha provocado en el electorado progresista ver los primeros gobiernos conjuntos que se están empezado a formar en algunas comunidades y municipios.

"La gente está esperando ese modelo en el Estado", aseguró, emparentando su voluntad con la que tuvo el propio Sánchez cuando ganó las primarias a la Secretaría General del PSOE en 2017, un espíritu por el que se declaró "convencido de que Pedro Sánchez no se va a dejar presionar por los sectores económicos" que quieren que gobierne con Ciudadanos y no con Podemos.

Por lo demás, el líder de Podemos verbalizó también el nuevo argumento por el Gobierno de coalición que ha acuñado el partido: la posibilidad de combinar la "experiencia" del PSOE con la "valentía y frescura" de Podemos. Esta unión, además, "contribuirá a limar algunas brechas generacionales", según el enfoque de Iglesias.

(SERVIMEDIA)

17-JUN-19

KRT/gja