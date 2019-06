Juicio procés. romeva: "en este banquillo no estamos solo 12 personas, sino más de 2 millones"

MADRID, 12 (SERVIMEDIA)

El exconsejero de Relaciones Exteriores de la Generalitat de Cataluña Raül Romeva aseguró este miércoles que en el banquillo de los acusados de la causa del 'procés' "no estamos solo 12 personas, sino más de 2 millones", reprochó las "tergiversaciones de las acusaciones" al considerarlas "irresponsables" porque "el odio nunca ha construido nada, el odio solo engendra más odio".

Son las palabras de Romeva este miércoles ante la sala del Tribunal Supremo que juzga el 'procés'. El exconseller manifestó su deseo de que la sentencia no atienda a las "tergiversaciones" de las acusaciones, quienes, a su juicio, han buscado "escarmentar, castigar una ideología". Esto, subrayó, "me preocupa personalmente, preocupa mucho en Cataluña, pero también mucho más allá por lo que hemos podido constatar".

Según Romeva, las acusaciones se han fundamentado en un "sesgo en absoluto disimulado" ratificado en unos informes finales que "pretenden desdibujar la realidad, no por repetirlo mil veces una mentira se convierte en verdad".

Además, Romeva criticó "la instrumentalización del concepto de odio, se ha creado un odio contra España, que desde mi punto de vista no solo es falaz sino que es irresponsable". Según el exconseller, es falaz porque "no han podido aportar ni una sola prueba que demuestre tal odio por parte de quienes estamos aquí sentados". Así, continuó, "si escucharan alguna vez a las millones de personas que llevan años manifestándose de forma pacífica, si leyeran las miles de cartas que leemos en la soledad de nuestras celdas, comprobarían sin margen de error que no es en absoluto el odio que mueve a estas personas". Asimismo, "es irresponsable porque el odio nuca ha construido nada, el odio solo engendra mas odio, solo sirve para alimentar a quienes viven de tal odio".

El exconsejero defendió que a miles de personas les mueve la "frustración" de ver "como el Estado sigue sin ofrecer una respuesta político al que sin duda es un problema político". "Apelo a los demócratas a construir una realidad en la que no haya juicios políticos, en la que no haya presas y presos políticos, porque hoy somos nosotros pero mañana puede ser cualquiera". En este sentido, defendió que el 80% de Cataluña defiende el referéndum porque "hacer un referéndum incluso si es ilegal, Código Penal en mano, no es delito, por eso estamos donde estamos".

En esta línea, recordó que siempre ha defendido el derecho de autodeterminación "sin violencia", así llamó "a todas las personas que optan y defienden una España unida, que entiendan que por la fuerza y la represión no van a convencer a aquellos que ya se sienten expulsados del Estado. No es la fuerza ni la represion lo que va a hacer que esas personas cambien de ida". de esta manera reclamó una "solución política" porque "nunca una relación basada en la represión y el uso de la fuerza ha llegado a algún sitio, al menos buen, por eso insisto que la solución se llama política y más allá democracia".

Tras estas palabras, Romeva recordó que "en este banquillo no estamos solo 12 personas, sino más de 2 millones d personas que se sienten a través de nuestras personas concernidas, por lo que ha sucedido hasta aquí y lo que va a suceder por su decisión, una decisión que ha de ser valiente y por ello pase lo que pase seguiremos con la mano tendida a todo el mundo piense lo que piense, incluso ante aquellos que nos insultan". Así, concluyó, "veo una oportunidad, que por el bien de todas y de todos deberíamos poder convertir en una repuesta que nos permita seguir avanzando desde la confianza, el respeto y las opiniones de cada uno".

Para Romeva, encarcelado desde noviembre de 2017, la Fiscalía solicita 16 años de prisión y 16 de inhabilitación por rebelión con malversación de fondos públicos. La Abogacía del Estado pide 11 años y medio de cárcel y el mismo tiempo de inhabilitación como dirigente de sedición en concurso con malversación de fondos.

