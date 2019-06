Ábalos no descarta que iglesias o miembros de podemos entren en un gobierno de sánchez

MADRID, 12 (SERVIMEDIA)

El secretario de Organización del PSOE y ministro de Fomento en funciones, José Luis Ábalos, mantuvo este miércoles la puerta abierta a que en el próximo gobierno de Pedro Sánchez estén miembros destacados de Unidas Podemos.

En rueda de prensa, preguntado directamente si podrá haber miembros de Unidas Podemos, incluido el propio Pablo Iglesias, en un futuro Ejecutivo de Sánchez, Ábalos respondió: "No descarto nada, porque después de la primera ronda sí que tenemos claras algunas cuestiones".

Tras su reunión en el Congreso con representantes de PNV, Compromís y UPN, en la rueda de prensa posterior Ábalos remarcó que "hay quienes han manifestado su voluntad de colaborar en la gobernabilidad de España y quienes han dicho que no".

A partir de ahí, añadió, "no hay que darle muchas vueltas a las cosas porque "uno tiene que contar con aquellos que quieren colaborar y tiene que renunciar, a la fuerza aunque sea, frente a aquellos que no solamente no quieren colaborar, sino que además han dicho claramente que van a complicar las cosas".

Desligó que un 'gobierno de cooperación', -fórmula acordada entre Sánchez e Iglesias en la reunión de ayer, suponga copiar el modelo 'valenciano' donde Unidas Podemos apoyará la investidura de Ximo Puig como presidente de la Generalitat a cambio de una vicepresidencia de carácter ecológico que coordinará las políticas autonómicas de este ámbito, además de ostentar dos consejerías.

Ábalos apuntó que el 'gobierno de coordinación' "no es un modelo cerrado, y cualquier modelo de cooperación entra dentro de la fórmula de cooperación. Cada uno tendrá su modelo y el valenciano ya hemos visto cual es", señaló.

12-JUN-19

