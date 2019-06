Franco ve la "pelota en el tejado de ciudadanos" para elegir los gobiernos en madrid y la comunidad

MADRID, 12 (SERVIMEDIA)

El secretario general del PSOE de Madrid, José Manuel Franco, aseguró que "a día de hoy" no tienen prevista reunión alguna con representantes de Ciudadanos para buscar acuerdos ante la elección del presidente de la Comunidad de Madrid ni para la Alcaldía de Madrid.

Franco, a su llegada como diputado para participar en la reunión del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso, explicó a los periodistas que la denominada 'operación Villacís', que pasa por apoyar los socialistas a la candidata de Cs a la Alcaldía a cambio de que Ciudadanos respalde la elección de Ángel Gabilondo (PSOE) para presidir la Comunidad, es "bastante complicado".

"Pero nosotros no vamos a cejar en el empeño de que haya gobiernos de progresos en el ayuntamiento y en la comunidad, pero la pelota está en el tejado de Ciudadanos", remachó. Pero ayer, dijo, los de CS "decidieron en la Asamblea apostar por la ultraderecha, no sé si van a seguir haciendo en el ayuntamiento". Franco reconoció "sinceramente" que el gesto de CS de apoyarse en Vox no lo esperaba.

Por otra parte, preguntado por las acusaciones de Íñigo Errejón de que los socialistas no dejaron a Más Madrid un hueco en la Mesa de la Asamblea, Franco mostró su "respeto" a las palabras del exdirigente de Podemos, pero apuntó que "no es exactamente así". Los socialistas, explicó, "como fuerza más votada no podíamos renunciar, bajo ningún concepto a no tener dos miembros en la Mesa, eso es indudable".

