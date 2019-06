Ábalos, sobre iglesias en el gobierno, remarca que la composición depende de la "confianza y empatía" con sánchez

MADRID, 10 (SERVIMEDIA)

El PSOE se mantiene en la premisa de que el gobierno que salga tras la investidura de Pedro Sánchez como presidente tiene que ser socialista y remarcó que la composición del mismo depende de la "confianza y empatía" que se tenga con el también líder del PSOE.

Así respondió el secretario de Organización del PSOE y ministro de Fomento en funciones, José Luis Ábalos, en la rueda de prensa que ofreció en Ferraz para dar cuenta de la Ejecutiva en la que se abordaban las negociaciones para la investidura que arrancan oficialmente mañana con las reuniones con Pablo Iglesias, Albert Rivera y Pablo Casado.

Preguntado por la demanda del líder de Podemos de ministerios sociales e incluso una vicepresidencia, Ábalos descartó esa ecuación del gobierno en coalición que sería "normal" si juntos sumaran mayoría absoluta.

Ante la apelación de Iglesias a la denominada 'vía valenciana', respondió que la "pequeña y gran diferencia" es que allí en la Comunidad Valenciana sí suman la mayoría absoluta "pero aquí -a nivel estatal- no es el caso".

Además de que "no llegamos y no es posible un gobierno de esa naturaleza (con Podemos)" es que "no añade, sino que incluso puede restar" el apoyo de otras formaciones que resulta necesario para la investidura de Sánchez.

Ábalos, que junto con Adriana Lastra pilotarán las negociaciones, remachó que "la composición de un gobierno tiene que ser con la confianza y empatía que genere en el presidente" y que "no entendemos un gobierno vigilado ni condicionado; por lo tanto, entendemos que concita más aceptación un gobierno en solitario del PSOE".

