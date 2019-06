26-m. echenique pide a sánchez la misma "predisposición" de socialistas autonómicos a gobernar con podemos

MADRID, 08 (SERVIMEDIA)

El inminente nuevo secretario de Acción de Gobierno de Podemos, Pablo Echenique, que hoy asumirá el cargo y dejará el de Organización del partido, pidió al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la misma "predisposición" que el PSOE está mostrando a incluir a Unidas Podemos en el Ejecutivo de diversas comunidades autónomas.

Lo hizo tras la primera reunión de la Comisión de Seguimiento de Pactos de Gobierno, una de sus nuevas responsabilidades, que mantuvo que responsables de Podemos en la Comunidad Valenciana, Baleares, Canarias y La Rioja. Inmediatamente después del encuentro comenzó el Consejo Ciudadano Estatal.

En sus declaraciones entre ambos eventos, Echenique dijo constatar "altas probabilidades de que seamos parte de ciertos gobiernos autonómicos"; donde están "muy avanzadas" las negociaciones es la Comunidad Valenciana, donde las elecciones fueron el 28 de abril, y Echenique dijo que espera que se reedite el Pacto del Botànic pero esta vez con Podemos en el Gobierno junto al PSOE y Compromís.

También detectó, a la luz de lo que le comentaron sus interlocutores autonómicos, "buena sintonía" en Baleares y añadió que "en Canarias se está avanzando en esa dirección pero las conversaciones no etán tan avanzadas" y que en La Rioja hay "ciertas posibilidades" de que Podemos entre también en el Ejecutivo. Por el contrario, reconoció que Podemos está "a la expectativa en escenarios más complejos como Navarra y Aragón", donde todavía puede gobernar la derecha.

"MUCHAS PRESIONES"

"Paradójicamente", reflexionó, "esta buena sintonía para formar gobiernos de coalición se da en contextos en los que hemos tenido peores resultados que en las generales". Y de ahí el mensaje a Sánchez. "Sorprende la buena predisposición del PSOE en la Comunidad Valenciana, Baleares y Canarias, y sin embargo, en el ámbito estatal, Pedro Sánchez, después de haber hecho campaña pidiendo el voto por la urgencia de que llegaban las tres derechas, está pidiendo que le voten dos de ellas", denunció en referencia a sus guiños al PP y Ciudadanos.

"Confiamos en que vaya evolucionando la situación que tengamos un Gobierno de progreso también en España", concluyó, constatando que, aunque en su opinión apoyarse en la derecha es "el plan A" de Sánchez, (el presidente de Ciudadanos, Albert) Rivera no parece estar por la labor.

A preguntas de los periodistas, reiteró lo que vienen trasladando los dirigente de Podemos de que "el escenario de repetición electoral no está encima de la mesa", pero porque no lo está para el PSOE, sin aclarar qué haría Podemos si Sánchez no le diera entrada en el Gobierno.

Echenique auguró que en la negociación "va a haber muchas presiones" porque hay "muchos intereses de que Podemos no esté en el Gobierno", y también "se van a plantear muchos escenarios que todavía no han llegado", pero insistió: "Solamente barajamos la posibilidad de un Gobierno de progreso".

(SERVIMEDIA)

08-JUN-19

KRT/nbc