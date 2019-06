Borrell da por resuelta la polémica con rusia por sus declaraciones que provocaron la convocatoria del embajador español

MADRI, 06 (SERVIMEDIA)

El ministro de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación en funciones, Josep Borrell, destacó este jueves que la polémica mantenida hace unos días con Rusia por unas declaraciones suyas que Moscú consideró "perjudiciales" para las relaciones bilaterales es "un tema que ya está resuelto y enterrado".

Así se pronunció el jefe de la diplomacia española, en declaraciones a los periodistas antes de participar en un acto sobre el futuro de Europa que tuvo lugar en CaixaForum en Madrid, después de que la semana pasada el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso convocase al embajador español tras una entrevista que Borrell concedió el pasado 23 de mayo a 'El Periódico', en la que afirmó que "nuestro viejo enemigo, Rusia, vuelve a decir aquí estoy yo, y vuelve a ser una amenaza".

El ministro dejó claro que "eso es un tema que ya está resuelto y enterrado. No ha tenido ninguna trascendencia", dijo, y explicó que "ya tuvimos un encuentro cordial en Moscú y en Madrid y explicamos qué es lo que habíamos planteado: que no estaba hablando de España. Estaba hablando de Europa. Creo que es ése es un tema que no tiene más cola".

Borrell también se refirió a las palabras del presidente ruso, Vladímir Putin, sobre su deseo de que "no se desmorone ningún Estado europeo", en referencia al desafío independentista en Cataluña.

Lo hizo para aseverar que "tampoco aquí hay nada nuevo", ya que "todos los gobiernos del mundo están a favor del mantenimiento de la unidad de España y nadie está por la creación de nuevos Estados ni por modificar las fronteras".

Señaló que Putin no es la primera vez que se pronuncia en estos términos "ni el único que lo dice", puesto que "hay unanimidad en la comunidad internacional en contra de los movimientos secesionistas, más todavía en Europa. No debería extrañar, pero bien está que lo repita".

