Iglesias insiste en la coalición porque el psoe gobernando solo "se apoyaría en la derecha"

MADRID, 06 (SERVIMEDIA)

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, insistió este jueves en que sólo un Gobierno de coalición con el PSOE podría garantizar políticas progresistas argumentando que "un Gobierno socialista en solitario, en la práctica, en las grandes decisiones económicas se apoyaría en la derecha", porque, de hecho, Pedro Sánchez, "está buscando el apoyo" de Ciudadanos.

Así lo expuso en la rueda de prensa que ofreció en el Congreso de los Diputados tras reunirse con el Rey dentro de la ronda de consultas del Monarca con los líderes de los partidos que han obtenido representación parlamentaria, de cara a proponer un candidato a la investidura. Una reunión que calificó de "cordial" con una persona a la que siempre ha considerado "muy inteligente" y con la que "es un placer hablar de política".

Iglesias habló media hora ante los periodistas pero no quiso contestar con rotundidad si Unidas Podemos votaría en contra de la investidura de Sánchez en caso de no entrar en el Gobierno. Sí insistió en que, como también trasladó al Rey, "lo más sensato" sería formar "un Gobierno progresista en relación proporcional a los resultados electorales", y aprovechar la "magnífica oportunidad" de varios años sin elecciones para aplicar políticas progresistas, que enumeró del programa de Podemos.

El líder de Podemos, a diferencia de lo que había apuntado el portavoz de En Comú Podem, Jaume Asens, aseguró no tener "ningún contacto" con Pedro Sánchez desde hace dos semanas y que no le "consta que haya ningún contacto mas allá de los contactos informales habituales" entre las portavoces parlamentarias, Adriana Lastra e Irene Montero, o entre Asens y el primer secretario del PSC, Miquel Iceta.

Asumió una vez más que la negociación será "larga" y "lenta", con "semanas intensa, muchísimas presiones, días y días históricos", y dio margen a Sánchez para presentarse a la investidura: "No concibo que Pedro Sánchez llegue a una investidura sin tener cerrados los apoyos, sería una grave irresponsabilidad", reconoció.

Por lo demás, reiteró que Unidas Podemos debe entrar en el Gobierno porque "no existe ningún mecanismo de control efectivo de cumplimiento de los acuerdos programáticos", y ha comprobado que "una cosa es lo firmado y otra el control de lo firmado", para lo cual "la mejor manera es estar en el Consejo de Ministros", porque "los papeles se los lleva el viento".

"TODOS LO TENEMOS CLARO"

Aseguró que lo primero es ese acuerdo programático y después la composición del Ejecutivo, pero, cuando se le mencionó que otros portavoces de Unidas Podemos han dicho claramente que sin ese Gobierno de coalición votarán en contra de la investidura, observó: "Todos los portavoces de Unidas Podemos tenemos claro que la única garantía de aplicar políticas progresistas es por la vía de un Gobierno de coalición".

Un elemento para reafirmarse en esta convicción lo quiso hallar en "lo que hemos visto estos 15 días", con un PSOE que "lo que ha hecho ha sido tender la mano a Ciudadanos", de forma que "si (Albert) Rivera quisiera, es una obviedad que PSOE buscaría este tipo de acuerdo".

Posteriormente abundó: "Que Pedro Sánchez está buscando el apoyo de Albert Rivera es evidente. Pero también parece evidente que no lo está encontrando. Rivera apuesta por un camino diferente". No obstante, de todo ello dedujo que "un Gobierno en solitario del PSOE, en la práctica", sería un Ejecutivo que "en las grandes decisiones económicas se apoyaría en la derecha".

"Lo primero no es hablar de ministros, sino hablar de un programa", insistió, antes de deslizar que, cuando se llegue a los nombres, por su parte "no va a haber ningún veto" y está "convencido" de que el PSOE tampoco lo pondrá. Cuando se le plantearon los nombres de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, Iglesias se zafó en que la primera "está trabajando para ser la alcaldesa" y sobre la segunda no se pronunció.

El líder de Podemos vaticinó que habrá gobiernos de coalición de izquierda en comunidades como la valenciana, la balear y la canaria, igual que en otras los habrá de derecha, y atribuyó a las "estrategias de negociación" del PSOE, que dijo entender, el que portavoces socialistas hayan tratado de deslegitimar las aspiraciones de Podemos apelando a su mal resultado en las elecciones autonómicas y municipales de mayo. Pero advirtió: "La matemática parlamentaria es tozuda". Y después: "Un Gobierno de coalición no es el resultado de un deseo sino de una correlación".

(SERVIMEDIA)

06-JUN-19

KRT/caa