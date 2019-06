Valerio pide cautela con el impacto del smi y confía en que "si todo va como hasta ahora", el banco de españa "ya rectificará"

MADRID, 06 (SERVIMEDIA)

La ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, solicitó este jueves cautela ante el impacto de la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI (SMI.CH ) y afirmó, en referencia a la previsión de destrucción de empleo del Banco de España, que no le dirá a este organismo "lo que tiene que hacer" porque "si todo va como hasta ahora, cuando considere oportuno ya rectificará".

Así lo dijo la ministra en declaraciones a los periodistas antes de participar en un acto sobre los '130 años del movimiento obrero vistos por UGT y por Gallego&Rey' y en la que también participó el responsable de esta central, Pepe Álvarez.

Valerio fue preguntada por la polémica generada sobre el impacto en el empleo de la subida del SMI, después de que los últimos datos arrojaran crecimiento en el empleo y desde el Ministerio se pidiera al Banco de España "reconocer su error" de previsión.

La titular de Trabajo puntualizó que "por ahora" no se va cumpliendo la proyección de caída en el empleo de unos 125.000 puestos que estimó el organismo que dirige Pablo Hernández de Cos.

En esta línea, la ministra afirmó que "yo no le voy a decir al Banco de España lo que tiene que hacer", ya que confió en que "si todo va como hasta ahora, cuando considere oportuno ya rectificará". Consideró que "cada cuál es responsable de sus previsiones".

En cualquier caso, Valerio llamó a la prudencia y la cautela con la subida del SMI, recordando que la afiliación a la Seguridad Social está subiendo al tiempo que el paro baja. "Los datos son positivos y hay que ser prudentes, la subida del SMI no ha causado un impacto negativo ni en la creación de empleo ni en la bajada de las cifras del desempleo", zanjó.

La ministra subrayó que la Inspección de Trabajo y Seguridad Social estará "vigilante" para que las empresas "respeten el cumplimiento" de la norma sobre el SMI.

Por su parte, el dirigente de UGT consideró "un acto de soberbia y de imprudencia" que el Banco de España no se disculpe por su previsión y lo acusó de elaborar informes "de parte, que se parecen mucho más a los partidos conservadores que a lo que en realidad es la marcha de la economía". "No es digno que una institución que pagamos todos vaya con sus estudios en esa dirección", criticó, y defendió que "el SMI no ha perjudicado al empleo".

Álvarez también se refirió a las dificultades que están detectando las centrales para aplicarlo correctamente y señaló que "lo vamos a llevar por la vía legal y de la acción sindical". Dijo tener constancia de que la Inspección está actuando al respecto, aunque "menos de lo que debería porque no tiene medios".

Asimismo, calificó de "gran cinismo" que CEOE haya firmado el Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) en el que se prevé un salario mínimo en convenio de 1.000 euros y mientras "dé alas diciendo que no sabe qué pasa con el salario mínimo".

Respecto a las recomendaciones de la Comisión Europea a España en materia de empleo, como advertir sobre el efecto negativo de la elevada temporalidad en el crecimiento económico, la ministra de Trabajo se limitó a decir que este es un "problema endémico" y que tanto el Gobierno como las patronales y los sindicatos "tienen muy claro" que se debe apostar por el empleo de más calidad reservando la contratación temporal para casos "muy justificados".

