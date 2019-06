Iu quiere un gobierno de coalición pero no descarta investir a sánchez si no lo hay

MADRID, 05 (SERVIMEDIA)

El coordinador federal de Izquierda Unida, Alberto Garzón, afirmó este miércoles que "lo deseable es que haya un Gobierno de coalición con un buen acuerdo programático" del PSOE y Unidas Podemos, pero no descartó votar de forma distinta a Podemos en la investidura en caso de que no lo haya, por tratarse de "un futurible" y porque la decisión se someterá a su asamblea o a consulta entre sus militantes.

Así lo manifestó en rueda de prensa en el Congreso después de mantener la audiencia con el Rey (el "ciudadano Felipe de Borbón", le llamó) dentro de la ronda de consultas de éste con los líderes de los partidos políticos con representación parlamentaria para proponer un candidato a la investidura.

Una conversación que el líder de IU calificó de "muy cordial" y fruto de "una relación razonablemente buena", pese a su republicanismo y a que se atrevió a decirle que su discurso televisado dos días después del referéndum catalán del 1 de octubre fue "un grave error para España". Le afeó, en concreto, que aquella intervención sirvió para incrementar la escalada de hostilidad y agresividad que se estaba fraguando y no ha cesado todavía", y no afrontó el problema del encaje de las diferentes nacionalidades del Estado. El Rey, atestiguó, no está de acuerdo con esta apreciación.

Garzón explicó que había expuesto al Rey que lo esencial de cara a la investidura es "un Gobierno que parta de un acuerdo estable" del PSOE con Unidas Podemos, porque con Ciudadanos depararía "más política conservadora en lo económico, y eso es ahondar en los problemas".

A preguntas de los periodistas para que precisara su apuesta por un Gobierno de coalición cuando hace unos días se limitó a pedir un acuerdo programático, Garzón dijo que entonces se refirió a que era "erróneo" centrarse en el citado Gobierno de coalición cuando a su juicio primero hay que "ver si el acuerdo es bueno o no".

Eso sí, puntualizó que "los millones de votante de Unidas Podemos merecen un reconocimiento y que entendamos en cualquier negociación no hay nada gratis", sobre todo porque su candidatura representa "una serie de programas e intereses" y "tenemos unas exigencias".

Preguntado si, entonces, descarta que IU vote de manera distinta a Podemos en la investidura en caso de que no se cierre un Gobierno de coalición, Garzón contestó: "No descartamos nada por honestidad. No puedo hablar de futuribles, hablo de nuestra posición en estos momentos". Y detalló que "cualquier acuerdo será refrendado por las bases (de IU, distintas a las de Podemos) o por los órganos que le corresponden".

En suma, concluyó que "lo deseable es que haya un gobierno de coalición con buen acuerdo programático", pero que, "sin conocer la posición del PSOE", especular con el sentido del voto en la investidura es estar "haciendo castillos en el aire". "No puedo garantizar qué se votaría, porque se vota en órganos muy amplios, cuando no haciendo una consulta entre las bases", remató.

