Borrell pide que madrid sea "el faro en el renacer del socialismo que está protagonizando sánchez en españa y en europa"

MADRID, 24 (SERVIMEDIA)

El todavía ministro de Asuntos Exteriores en funciones y candidato al Parlamento Europeo, Josep Borrell, pidió que a partir de a partir de este domingo Madrid sea "el faro en el renacer del socialismo que está protagonizando Pedro Sánchez en España y en Europa".

Ante un auditorio al aire libre en el barrio madrileño de Hortaleza con cerca de 3.000 personas, Borrell apeló a su origen catalán y recordó la anécdota de que hace 40 años fue portavoz de la entonces federación socialista madrileña y, junto a un comunista vasco, proclamó la autonomía de la Comunidad de Madrid.

Insistió en su origen catalán y, aunque "con el tiempo" se le ha quitado el acento, sigue siendo "muy catalán". Y bromeó con "no se lo contéis a Torra, porque si ya le parece que Iceta no es lo suficientemente catalanista para ser senador, imaginaos si se entera de esto".

Animó al voto al PSOE este domingo porque hay que "conquistar de nuevo los gobiernos para luchar contra la desigualdad y construir territorio al servicio de su gente". Así, dijo que Madrid es una "gran ciudad a la que le falta alma".

Y se dirigió a Pepu Hernández, que tiene que poner "alma y justicia" y "ser un faro en el renacer del socialismo que, Pedro, estás protagonizando aquí en España y que en Europa se percibe el resurgimiento de la socialdemocracia".

Así, en clave europea dijo que "no se le puede pedir a quién se preocupa por el fin de mes que se preocupe por el fin del mundo", porque para eso ya están los políticos. Y apeló a trabajar porque "Europa tiene que ser popular para no ser populista"

El ministro le dio paso al candidato de PSOE a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, en el que puede ser su última campaña electoral como candidato. "Es un placer compartir cartel con Ángel, un maestro, un filósofo" y alertó de que "últimamente los filósofos acceden a puestos importantes", en alusión a Manuel Cruz, elegido presidente del Senado.

El candidato socialista aseveró que "nada une más que luchar con alguien por algo" e ironizó con que le dicen que está "enfermo de consenso". "Ojalá no se me pase nunca", expresó. "No entramos en la crispación ni en la descalificación y la única salida para Madrid es el acuerdo", remachó.

En sus últimas palabras, el candidato socialista pidió el voto para el PSOE porque "no nos conformamos con menos que ser la fuerza más votada y aglutinar la fuerza para lograr una mayoría de progreso".

Por su parte, el tercer candidato, Pepu Hernández, que aspira a la Alcaldía de la capital, pidió el voto "no solo para hacer un mejor Madrid", porque el 26 de mayo "no solamente se elige un alcalde de Madrid sino defender la democracia y esos son palabras mayores".

Además, Hernández llamó a la movilización alertando de que "quedarse en casa" puede suponer arrepentirse durante cuatro años si la derecha suma". "Hay que votar contra los que nos quieren hacer retroceder 40 años, insistió".

(SERVIMEDIA)

24-MAY-19

MML/gja