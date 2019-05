Madrid. gabilondo: "madrid será lo que sean sus universidades"

MADRID, 23 (SERVIMEDIA)

El candidato socialista a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, manifestó hoy que "Madrid será lo que sean sus universidades" y agregó que "tenemos que creer en ellas, agradecer su labor" y convocarlas también a que "contribuyan al desarrollo económico y social de la región".

"Defendamos la educación pública, que es la clave de lo que será Madrid", dijo Gabilondo tras mantener una reunión con rectores o vicerrectores de las seis universidades públicas de Madrid, además del presidente de la CRUE, en la que constataron su "gran compromiso en defensa de la Universidad como uno de los pilares fundamentales de la sociedad de Madrid".

Gabilondo tomó nota de las preocupaciones que le trasladaron los rectores en relación a la puesta en marcha de programas específicos de ayuda para jóvenes investigadores, sin olvidar los programas de élite o excelencia, así como la necesidad de tener un buen modelo de financiación que garantice la vivencia y supervivencia de estas instituciones, además de un programa específico de infraestructuras.

En definitiva, explicó, "les he pedido ayuda si soy elegido presidente y también me he puesto a disposición de ellos". Asimismo, hizo una defensa "institucional" y del "buen nombre de la Universidad", ya que en los últimos tiempos se ha "visto arrastrada por hechos que han servido para hacer una causa general que yo no comparto en absoluto".

Se mostró partidario de "identificar lo que está mal; es necesario tomar las medidas precisas, pero no hagamos causa general de la universidad pública, ni de ninguno de los centros públicos de Madrid".

En declaraciones a los medios, el candidato socialista se refirió a algunos de sus compromisos, como la elaboración de una nueva Ley de Universidades o destinar el 2% del presupuesto a I+D+i.

Por otro lado, Gabilondo también se reunió con representantes estudiantiles de las seis universidades públicas de la Comunidad de Madrid, quienes pidieron al candidato mayor representación y más espacios de participación y le mostraron su preocupación por los precios de los másteres, sobre todo aquellos que capacitan para el ejercicio de una actividad profesional.

Respecto a la participación, el candidato socialista se comprometió a que cualquier modificación que se haga en la Universidad desde el punto de vista legislativo contará con ellos.

El candidato socialista se comprometió a trabajar para que las tasas universitarias sigan bajando, "porque están todavía muy por encima del precio que deberían tener", y a que "las becas se extiendan y que haya becas de programa Erasmus para Madrid". "Nunca nadie por razones sociales o económicas puede quedarse fuera de los estudios", concluyó.

