Ábalos cree que casado está inhabilitado para presidir españa

MADRID, 08 (SERVIMEDIA)

El secretario de Organización del PSOE y ministro de Fomento, José Luis Ábalos, sostuvo este lunes que el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha quedado inhabilitado tras acusar a Pedro Sánchez de preferir las "manos manchadas de sangre que las manos pintadas de blanco".

En la rueda de prensa que ofreció en Ferraz, Ábalos indicó que Casado practica un nivel de acusaciones que "va 'in crescendo' de delirio". "No sé si Casado es consciente o no", dijo el coordinador de la campaña electoral del PSOE, pero entra en "una fase de delirio, de inconsciencia", porque con su frase "está hablando de criminalidad".

"Esto de las manos ensangrentadas es ir un paso más allá que sólo se puede justificar desde la más absoluta desesperación, pero uno no debería jugar con esas cosas, y es señal de irresponsabilidad, y lo inhabilita para presidir España", remachó.

CONTRA RIVERA

Ahondó también en que "otros (por PP y CS) han renunciado ya ser la primera fuerza política, no digo ya a ganar las elecciones, y están planteando como única opción para hacer frente al actual Gobierno una coalición".

El dirigente socialista cargó contra el líder de Ciudadanos, Alberto Rivera, con el lema elegido para la campaña y bromeó que "vamos seguramente hacia ningún lado con ellos".

De hecho, recordó que con las encuestas de hace meses iban en Ciudadanos de líderes y ahora "alguno ha asumido que, como mucho, lo que se está jugando ya es la tercera o cuarta posición por más que digan ¡Vamos!".

(SERVIMEDIA)

08-ABR-19

MML/gja