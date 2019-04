Madrid. el ayuntamiento autorizó la proyección de podemos, pero asegura que desconocía su contenido

MADRID, 08 (SERVIMEDIA)

La primera teniente de Alcalde del Ayuntamiento de Madrid, Marta Higueras, reconoció este lunes que sabían que era Podemos quien contrató el proyector y el andamio para la Plaza Mayor, pero insistió que en el Consistorio desconocían el contenido del vídeo que se iba a proyectar.

Así lo indicó ante los medios tras asistir a los actos por el Día Internacional del Pueblo Gitano en la Casa de Campo, donde remarcó que el artículo 3 de la Ordenanza de Publicidad Exterior "impide que el Ayuntamiento pueda entrar en el contenido de esos actos".

En este sentido, recordó que, por intervenir en el contenido de algunos de estos actos, "tenemos alguna sentencia que nos ha condenado". Por tanto, "hemos aprendido de esas sentencias y no podemos entrar en el contenido y por ello no sabemos qué es lo que se va a proyectar".

En cuanto a la responsabilidad, Higueras señaló que, si la Junta Electoral Central pone alguna multa o decide otra actuación, "será sobre quien ha hecho esa proyección" y "supongo que Podemos acatará la decisión de la JEC", remarcó.

Preguntada por si está permitida la publicidad exterior en un edificio protegido, la primera teniente de Alcalde apuntó que aprenderán de este tema y "vamos a iniciar reflexión sobre estos espacios institucionales". "La reflexión será para que no se haga nada, que no se haga ningún acto que no sea institucional, porque los lugares emblemáticos no son los apropiados", apuntó.

Sobre el permiso a Podemos para dicha proyección, Higueras reconoció que autorizaron el acto de dicho partido "como autorizamos actos de cualquier partido, sin saber el contenido". "Se sabía la proyección y se sabía que era Podemos el que contrataba, pero no se sabía el contenido", comentó.

Por último, aseguró que cada fin de semana se autorizan desde el Consistorio madrileño actos de diferentes partidos de diversas ideologías sin saber qué proyectarán, aunque no aclaró que si hubieran sabido el contenido de las proyecciones las hubieran permitido o no.

(SERVIMEDIA)

08-ABR-19

DSB/caa