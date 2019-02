Martes, 5 de febrero de 2019 11.00 a.m. EST

ESTADO DE LA UNIÓN - Washington - El presidente Donald Trump pronuncia hoy ante el Congreso su segundo discurso sobre el Estado de la Unión, que tiene lugar después del histórico retraso ocasionado por el cierre parcial de la Administración.

CHAPO JUICIO - Nueva York - El jurado se reúne por segundo día consecutivo en la corte federal de Brooklyn (Nueva York) para seguir las deliberaciones en el proceso por narcotráfico contra el mexicano Joaquín "El Chapo" Guzmán, después de más de tres meses de juicio.

PUERTO RICO MIGRACIÓN - San Juan - La guardia costera en Puerto Rico ha repatriado a 22 de 25 inmigrantes dominicanos que fueron detenidos esté sábado cuando intentaban entrar ilegalmente en Puerto Rico, en lo que supone un nuevo episodio de la inmigración ilegal en la zona.

RESERVA FEDERAL - Washington - El presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, cumple hoy un año al frente del banco central, que ha estado marcado por las críticas del mandatario del país, Donald Trump, a sus decisiones.

VENEZUELA CRISIS - Miami - Profesionales que tuvieron una vida acomodada en Venezuela luchan por sobrevivir en Miami, una ciudad cara en la que empiezan de cero limpiando automóviles y casas, preparando hamburguesas o conduciendo Uber.

JENNIFER LÓPEZ - Los Ángeles - Pese a ser una de las estrellas más importantes de Hollywood, Jennifer López dijo sentirse todavía muy conectada con las calles y el ambiente trabajador de Nueva York que la vieron crecer.con sus orígenes de barrio y de "clase obrera".

TELEVISIÓN HUMOR - Nueva York - Para el presentador y cómico británico John Oliver, maestro de ceremonias de "The Last Week Tonight" en la cadena HBO, no hay ningún tema tedioso o complicado para hacer humor, tal y como asegura en una entrevista con Efe.

