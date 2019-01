Venezuela. antonio ledezma exige al gobierno que reconozca "hoy mismo" a juan guaidó como presidente de venezuela

MADRID, 31 (SERVIMEDIA)

El exalcalde metropolitano de Caracas Antonio Ledezma exigíó este jueves en el 'Fórum Europa' que "hoy mismo" reconozca al autoproclamado presidente de Venezuela, Juan Guaidó, como presidente del país caribeño, "intensifique" las sanciones individuales contra los "saqueadores" de su país y apoye las "incidencias" que se presentarán ante la Corte Penal Internacional (CPI) contra los "criminales" venezolanos.

Así se pronunció Ledezma en un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum en Madrid, donde indico que tras casi 20 años "soportando el martirio" del chavismo su país asiste al "ocaso" del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su "camarilla".

Por ello, reclamó a la comunidad internacional "comprensión" y "solidaridad" en estas horas críticas para su país y celebró que el Parlamento Europeo tenga previsto aprobar hoy el reconocimiento formal de Guaidó como único presidente legítimo de Venezuela con el apoyo de populares, socialdemócratas y liberales.

Esto le sirvió para trasladar al Gobierno español que "no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy" y recordó el "afecto" que su país manifestó hacia los exiliados que huían del franquismo para afirmar que "amor con amor se paga".

Consideró ingenuo dictar un ultimátum a Maduro para que convoque elecciones, so pena de reconocer a Guaidó, y exigió a España que le reconozca "hoy mismo" como presidente de Venezuela para que impulse un "proceso de transición" que permita la restitución de la "separación de poderes, la propiedad privada, la democracia, los derechos políticos, la libertad de expresión, los derechos económicos, los derechos sociales y los derechos humanos" en el país caribeño.

También reclamó al Ejecutivo que "intensifique" las sanciones individuales contra los "saqueadores" de su país y apoye las "incidencias" que se presentarán ante la Corte Penal Internacional (CPI) contra los "criminales" venezolanos.

Trasladó al presidente del PP, Pablo Casado, que no apoye el grupo de contacto internacional auspiciada por la Alta Representante de Política Exterior de la UE, Federica Mogherini, con el apoyo de España, Francia, Italia, Portugal y Países Bajos, salvo que tenga como objetivo "ordenar la salida del dictador", puesto que este tipo de iniciativas, según Ledezma, son "bombas de oxígeno" para Maduro.

Finalmente, aclaró que la oposición en Venezuela no se opone al diálogo, pero dejó claro que no se puede ser "ingenuo" ni "tontos útiles", y remachó que Guaidó no buscará la "cacería de brujas, el rencor y el resentimiento".

