El sector del taxi emplaza a la comunidad de madrid a buscar una solución al conflicto

MADRID, 30 (SERVIMEDIA)

El sector del taxi de Madrid ha presentado este miércoles una propuesta de regulación de los vehículos de transporte con conductor (VTC) con la que busca abrir de nuevo las negociaciones con la Comunidad de Madrid, al plantear, entre otras cuestiones, que estos servicios se contraten con una hora de antelación y realicen un recorrido mínimo de cinco kilómetros.

Este texto, que llega tras diez días de paro indefinido y otras dos propuestas presentadas desde el sector del taxi, ha sido trasladado tanto a la Consejería de Transporte de la Comunidad de Madrid como a todos los grupos políticos con representación en la Asamblea de Madrid. Así lo confirmaron la Federación Profesional del Taxi de Madrid (FPTM), la Asociación Gremial de Auto Taxi de Madrid, la Asociación Madrileña del Taxi, Élite Taxi Madrid y la Asociación Plataforma Caracol en una rueda de prensa celebrada hoy en la sede de Radio Teléfono Taxi.

Los representantes de las asociaciones del taxi explicaron que la propuesta legislativa es similar al compromiso electoral de la expresidenta de la Comunidad de Madrid. Un compromiso que en 2015 fue transmitido al colectivo y que todavía no se ha desarrollado.

El presidente de la FPTM, Julio Sanz, afirmó que "con esta nueva propuesta, muy meditada y que merece la pena valorar, el taxi pretende volver a la normalidad y acercar posturas". Asimismo, añadió que "lo que se está pidiendo no es nada excepcional, no es más allá de lo que se está haciendo en otras comunidades autónomas y no hay ningún aspecto que no esté expresado en el actual marco legislativo".

Entre estas protestas del sector del taxi, incluidas dentro de la legislación, está establecer unos recorridos mínimos para que las VTC no actúen como un servicio urbano, además de especificaciones técnicas, para que tengan características y una regulación, al menos, similares a las de los taxis.

Asimismo, el sector del taxi propone que se debata y establezca en la legislación una pre-contratación temporal y no espacial, como establece la ley y ya se ha establecido en Cataluña o tal y como se está legislando en otras Comunidades Autónomas como Baleares, Comunidad Valenciana o País Vasco, entre otras.

Los representantes de las asociaciones del taxi volvieron a mostrar sus disculpas a los ciudadanos afectados por el paro, a la vez que recordaron que existen unos servicios mínimos para los colectivos, como mayores o personas enfermas o con discapacidad, que necesiten transportarse a centros hospitalarios, centros de día, etc.

Por otra parte, ante el mensaje de que se pueda destruir trabajo entre los conductores de las VTC, recordaron la precariedad que ofrecen las plataformas digitales, con sueldos mínimos y gran rotación. Los representantes ofrecieron una oportunidad de trabajar a estos conductores en el sector del taxi, donde se necesitan conductores y se garantizan mejores condiciones laborales.

Advirtieron también a los ciudadanos que "tengan en cuenta que se está privatizando un servicio público como es el taxi, por parte de expertos privatizadores y, después, vienen los problemas al desaparecer el servicio público". En este sentido, recordaron lo sucedido en otros países, donde los precios de las plataformas tecnológicas de VTC se han multiplicado o no se presta servicio en localidades pequeñas o barrios alejados del centro.

Sanz emplazó al Gobierno a investigar la fiscalidad de las plataformas tecnológicas que dan servicio a los vehículos con conductor. "Cuando un ciudadano toma un taxi, los impuestos van a parar a la seguridad, la sanidad, la educación y las pensiones de donde toma el taxi, pero cuando lo hace en una plataforma van a parar a la sanidad de Holanda, los hospitales de Dublín pero no a dónde se toma el taxi".

"El sector de la VTC viene a destrozar un servicio público regulado. Lo que pide el sector del taxi no es que desaparezca, sino que exista un cierto orden en su regulación". Con estas palabras, los representantes del sector del taxi quisieron expresar a la ciudadanía el motivo de sus protestas, que seguirán, si no hay novedades, durante los próximos días (a las 11.00 horas en la calle Génova y a las 17.00 horas en la Puerta del Sol).

El sector del taxi continúa adelante con determinación, a pesar de que, tal y como han confirmado en el encuentro de hoy, un compañero continúa en situación grave, coma inducido por un atropello, siete compañeros (cinco hombres y dos mujeres) siguen en huelga de hambre y 128 taxis han sufrido daños materiales causados por estar en la vía pública, uno de los cuales fue quemado durante esta noche. Antes de finalizar el encuentro, anunciaron que están planteándose realizar una gran manifestación en Madrid a la que se añadirían colectivos de otros sectores que están sufriendo una situación similar.

(SERVIMEDIA)

30-ENE-19

LMG/gja