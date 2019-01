Taxi. rivera culpa a los gobiernos del pp y del psoe del conflicto actual en el sector del taxi

MADRID, 28 (SERVIMEDIA)

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, responsabilizó este lunes a los gobiernos del PSOE y del PP del actual conflicto en el sector del taxi, incluidos los incidentes registrados estos días en varias protestas, de los que cree que no solo son culpables quienes los han protagonizado sino quienes desde las administraciones no han resuelto el problema.

En rueda de prensa, el líder de Ciudadanos denunció la "huelga salvaje" de los taxistas y defendió el derecho de los usuarios a decidir qué medio de transporte utilizan frente a "algunos lobbys que pretenden impedir" ese derecho en pleno siglo XXI.

Alertó de la necesidad pendiente de reconvertir el sector para que se abra a la competencia, y denunció que ni los gobiernos del PP, ni siquiera cuando tenía mayoría absoluta, ni ahora el PSOE han hecho nada para abrir ese sector a la competencia.

Ahora la urgencia es, en su opinión, revertir la legislación aprobada por el gobierno socialista y sustituirla por una legislación nacional que asegure esa competencia y la unidad de mercado en todo el territorio nacional.

Recordó que hace meses Ciudadanos alertó de que la falta de regulación generaría bloqueos e incidentes que finalmente se están produciendo, y de los que no culpó solo a los profesionales que los causan sino a los gobiernos anteriores. Es legítimo protestar, dijo además a los taxistas, pero "no deja de ser curioso" que lo hagan frente a sedes de partidos o dirigentes que apuestan por la negociación y la regulación y no frente al Gobierno que ha dejado enquistarse la situación.

