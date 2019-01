Cataluña. los abogados de madrid defienden al poder judicial frente al ataque de los independentistas

MADRID, 28 (SERVIMEDIA)

El decano del Colegio de Abogados de Madrid, José María Alonso, aseguró este lunes que el Poder Judicial en España es "absolutamente independiente", de manera que hay que defender "el Estado de Derecho y el imperio de la ley" de quien pretende eludirla, en clara referencia a los independentistas catalanes.

Así se manifestó Alonso durante la presentación del World Law Congress (WLC) en el Colegio de Registradores de Madrid, un congreso jurídico mundial que se celebrará en la capital durante los próximos 19 y 20 de febrero bajo el lema 'Democracia, constitución y libertad'.

El decano de los abogados de Madrid afirmó que en un Estado democrático y de derecho "nadie, absolutamente nadie, puede estar por encima de la ley" y "quien esté por encima o pretenda ignorar la ley o eludirla tendrá que seguir cauces democráticos para modificarla".

En ese sentido, agregó, en referencia a los independentistas en Cataluña, que "lamentablemente en España estamos viviendo situaciones donde parece que no es así o no quiere ser así", pero "afortunadamente tenemos un Poder Judicial absolutamente independiente que va a defender ese Estado de Derecho y ese imperio de la ley". Y es que, a su juicio, "la ley no puede ser nunca considerada como un impedimento, porque es lo que garantiza el mundo civilizado y que vivamos con seguridad".

LEGALIDAD "MODIFICABLE"

Asimismo, Alonso expresó que "por supuesto (la ley) es perfectamente modificable cuando la voluntad popular así lo quiere", pero "en modo alguno puede ser considerada como un obstáculo al desarrollo de nadie", concluyó.

Por su parte, el miembro del Comité Organizador del WLC y magistrado emérito del Tribunal Constitucional, Manuel Aragón, subrayó que "el Derecho es la garantía de la democracia", de manera que "si se separa la democracia del Derecho, la democracia no está garantizada". Además, agregó, el propio Derecho "prevé las formas para ser modificado democráticamente". "No hay democracia fuera del Derecho, no hay libertad fuera del Derecho y no hay paz fuera del Derecho", añadió.

28-ENE-19

