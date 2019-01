Madrid. garrido dice, sobre el conflicto del taxi, que el delegado del gobierno "por fin ha empezado a trabajar"

MADRID, 28 (SERVIMEDIA)

El presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, dijo hoy que el delegado del Gobierno, José Manuel Rodríguez, "por fin ha empezado a trabajar levantando una situación que tenemos que pagar todos los madrileños", refiriéndose a la ocupación del Paseo de la Castellana por parte de los taxistas.

Antes del acto de presentación del Año Nuevo Chino, indicó que esta ocupación de la vía pública, "sin que nadie hiciera nada, es de hace dos días", y señaló que el delegado "no había hecho nada" hasta la fecha. Explicó que "yo hago lo que me toca hacer que es negociar con taxi y VTC para intentar llegar a un acuerdo razonable para ambos" y consideró que el delegado del Gobierno "tiene que impedir las coacciones y presiones ilegítimas para intentar obligar a un Gobierno que haga las cosas que no tiene que hacer", porque "se perjudica a los ciudadanos".

Asimismo, manifestó que está "abierto, como el primer día, a hablar con taxistas y VTC para que lleguen a un acuerdo que satisfaga a todas las partes, pero no a cerrar un sector, porque eso no es legal y no lo quieren los ciudadanos".

Indicó que, hasta la fecha, se han hecho varios documentos, el último con apoyo de Ayuntamiento, y destacó que "solo los representantes taxi dijeron radicalmente que no". Consideró que los taxistas tienen que "hacer un esfuerzo" para llegar a un acuerdo y dijo que "muchos taxistas no quieren seguir la huelga". "Cuando se va a todo o nada, se pueden quedar con nada", aseguró Garrido, quien señaló que "no voy a legislar nada ilegal o que vaya contra la competencia".

