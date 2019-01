Andalucia. zapatero pide "buen entendimiento" y "reflexión compartida" entre ferraz y andalucía

MADRID, 23 (SERVIMEDIA)

El expresidente del Gobierno socialista José Luis Rodríguez Zapatero aseguró este miércoles que entre la dirección federal del PSOE y de la federación andaluza tiene que haber "buen entendimiento" tras los resultados de las últimas elecciones autonómicas en las que este partido perdió el Gobierno de la Junta de Andalucía.

Zapatero, en la conferencia que ofreció en Servimedia con motivo del 30 aniversario de esta agencia de noticias reconoció que el socialista es un "partido movido" pero que, cuando "hay una contienda" electoral que arrojan esos resultados, "hay que saberla administrar".

En mi opinión, dijo, el PSOE debe de "entender que tiene una oportunidad muy clara para demostrar la diferencia, lo que es una alternativa" frente al pacto entre Partido Popular, Ciudadanos y Vox que ha llevado a Juan Manuel Moreno a la presidencia de la Junta.

Preguntado por si Ferraz está indicando la salida a la expresidenta Susana Díaz para que deje el liderazgo del PSOE andaluz, Zapatero deseó "buen entendimiento" entre la Ejecutiva federal, la de Andalucía y la propia Díaz.

"Me consta que no hay ninguna intención de poner a nadie en un situación de dificultad, pero sí debe haber una reflexión compartida sobre cómo recuperar desde ya el terreno político" que se ha cedido y buscar "nuevas razones y argumentos" para animar al electorado que no ha apostado ahora en Andalucía por la socialdemocracia.

