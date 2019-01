Madrid. errejón limita su nuevo proyecto político "exclusivamente" a madrid

MADRID, 23 (SERVIMEDIA)

El candidato de 'Mas Madrid' a las elecciones autonómicas de mayo, Íñigo Errejón, afirmó este miércoles que el objetivo de la plataforma de Manuela Carmena a la que se ha sumado es "revalidar el cambio en el Ayuntamiento y ganar la Comunidad, exclusivamente", y "hasta ahí llega, nada menos o nada más".

Errejón negó de esta manera, en una entrevista en TVE recogida por Servimedia, que tenga alguna intención de montar un proyecto político a nivel nacional que rivalice con Podemos. De hecho, insistió en que "'Más Madrid' no es un partido, es una plataforma", y, hablando en general de los partidos políticos para denunciar sus limitaciones y servidumbres, llegó a decir: "Yo pertenezco a uno".

Para más señas, el candidato aseguró que los "avatares" del excoordinador federal de IU Gaspar Llamazares, que antes de ayer renunció a repetir como candidato de la coalición en Asturias y previsiblemente concurrirá a las elecciones en representación de la plataforma Actúa, "no tienen nada que ver con 'Más Madrid'".

Errejón insistió en su tesis de que los partidos a veces tienen dificultades para abrirse y escuchar a la sociedad y generar ilusión, y en que el campo progresista estaba "estancado", por lo que se reafirmó en su decisión, pese a que ésta "tiene costes" como el haber tenido que dejar el acta de diputado. Pero, reflexionó, la lógica del 'quien se mueve no sale en la foto' "pasa en todos los partidos".

No obstante, el cofundador de Podemos negó que éste sea un proyecto fallido o un lastre (en realidad, se le había preguntado si el lastre de esta formación era el liderazgo de Pablo Iglesias), demostró su coincidencia con la visión del partido en el conflicto del taxi, el decreto del alquiler que el grupo parlamentario tumbó en el Congreso y la conveniencia de aprobar los Presupuestos, e insistió en que "claro que hay tiempo, hay mucho tiempo, en política hasta el último minuto siempre hay tiempo" para conformar una lista unitaria a la Comunidad en la que estén también Podemos, IU y Equo.

Según aseguró, el hacer las listas "no es problema" porque él no puede pretender que tiene entre sus contactos a "toda la gente capacitada", y su iniciativa no es "nada diferente" de lo que ya ha hecho Podemos en los ayuntamientos de Madrid y Barcelona, donde no se presentó con marca propia sino en alianza con otras fuerzas y movimientos ciudadanos, y "se parece mucho al espíritu con el que nacimos".

Errejón situó en los comienzos de 2016, tras las elecciones generales de diciembre de 2015, el inicio de "algunas diferencias" con Iglesias, y dijo alegrarse de que ahora Podemos esté en una posición "más colaboradora con el Gobierno". En una entrevista este mismo martes en RNE y también recogida por Servimedia, la portavoz de Unidos Podemos en el Congreso, Irene Montero, culpó en cambio de las "heridas" a los "debates tan abiertos" que tuvieron 'pablistas' y 'errejonista's en el marco de la Asamblea Ciudadana de Vistalegre II, un año después.

Sobre el asunto de Errejón, Montero insistió en reprocharle que se pasara a la plataforma de Carmena "sin consultar y a nuestras espaldas" y en que Podemos no tiene que "echar" ni "desposeer" de su posición de candidato elegido en primarias a quien "ha decidido irse y presentarse por otro partido, planteando un desprecio evidente al espacio por el que iba a presentarse".

Cuando se le preguntó si se presentará una lista para competir con Errejón en las elecciones autonómicas, Montero aseguró que de momento no se ha "tomado la decisión de confrontar más que con el PP" pero reiteró que los inscritos en Unidos Podemos tienen "motivos suficientes para tener un proyecto político distinto", y emplazó a preguntar al candidato de 'Más Madrid', y no a ella, sobre por qué no habrá candidatura unitaria a los comicios. "Nosotros no le hemos pedido que monte otro partido", sintetizó.

23-ENE-19

