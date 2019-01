Ferraz teme que díaz coloque a los 'ex' de la junta en las listas municipales

MADRID, 21 (SERVIMEDIA)

La salida de la Junta de Andalucía está provocando movimientos en el PSOE de Andalucía que ya está detectando Ferraz, por lo que la dirección federal teme que Susana Díaz coloque en las listas de las elecciones municipales a los que están dejando el Gobierno regional y las empresas públicas.

Fuentes de la dirección federal aseguran que ante estos primeros movimientos van a estar "vigilantes" para que la dirección regional no imponga sus criterios sino que la composición de las listas se ajuste a los que reclame la militancia y a las estructuras territoriales, donde los afines a Sánchez se hicieron un hueco tras la última disputa interna.

Desde Ferraz, según varias fuentes consultadas por Servimedia, sostienen que no van a inmiscuirse en la elaboración, sino que dejarán a las direcciones correspondientes y a los candidatos la elaboración pero que eso no quita que no estén pendientes de la composición de "todas" las listas. Y no sólo de las que lleguen para su validación.

Por la Comisión Federal de Listas, según el reglamento federal del PSOE, sólo pasarán las candidaturas de los municipios de más de 50.000 habitantes, pero Ferraz estará al tanto para evitar "conflictos" entre los cabezas de listas y sus candidaturas, y que provoque además un malestar interno que evite la movilización del partido que anhelan para mantener y aumentar la presencia local.

COMUNICACIÓN CON FERRAZ

Fuentes de la dirección regional andaluza consultadas aseguran a Servimedia que esta "colocación" que teme Ferraz no se va a producir porque las listas son votadas por la militancia. De hecho, aseguran que no se ha dirección alguna al respecto.

Durante el comité director que celebró esta tarde en Antequera el PSOE andaluz, el presidente del Comité Federal y alcalde de Dos Hermanas (Sevilla), Quico Toscano, reclamó "unidad" dentro del PSOE después del resultado de las autonómicas para afrontar las municipales.

Asimismo, Toscano, uno de los impulsores del 'pedrismo' en Andalucía e histórico crítico contra Díaz, pidió "comunicación" tanto de Sevilla con la dirección federal como de Ferraz con la federación andaluza para la elaboración de las listas electorales ante la cita de las municipales de mayo.

SENADORES AUTONÓMICOS

Aunque Ferraz no quiere "meter mano" directamente, sino que estará pendiente, eso no resta, que desde la dirección federal no se vaya a dejar claro al PSOE andaluz quién está al frente de la organización y quién tiene la última palabra.

De hecho, según indican fuentes de Ferraz a Servimedia, los primeros movimientos en Andalucía de Ferraz se dejarán ver en la designación de los nuevos senadores autonómicos y los presidentes de las diputaciones, cuestión que también será extrapolable en los demás territorios a partir de mayo donde será la dirección federal quien diga la última palabra, incluso en las listas electorales.

(SERVIMEDIA)

21-ENE-19

MML/gja