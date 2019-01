Convención pp. almeida atestigua que gallardón está con el pp pese a su ausencia: "me escribió por mi nominación"

MADRID, 20 (SERVIMEDIA)

El candidato del PP a la Alcaldía de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, restó importancia este domingo a la ausencia del exalcalde Alberto Ruiz-Gallardón en la Convención Nacional y aseguró que "está con el PP", puesto que le envió un mensaje "muy afectuoso" cuando hace una semana fue designado candidato a las elecciones y se puso a su disposición.

A Almeida se le preguntó por la ausencia de Gallardón a su llegada a la jornada final de la Convención del PP, de la que auguró que el partido sale "muy reforzado" y demostrando que es "el único partido capaz de garantizar la estabilidad en el centro-derecha a partir de unos valores y unos principios".

El candidato dijo que desconoce las razones por las que el también exministro de Justicia, al que describió como "un gran alcalde que supo transformar la ciudad", no ha acudido a la Convención, pero añadió que no tiene "ninguna duda de que Ruiz-Gallardón está con el PP" y con el "proyecto del PP", puesto que "cuando mi nominación me envió una felicitación muy calurosa" en la que "se ponía a mi disposición con su experiencia".

