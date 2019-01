Andalucía. ábalos cree que díaz debe presentarse a la investidura y avisa de que ferraz no volverá a ser espectador en andalucía

MADRID, 08 (SERVIMEDIA)

El secretario de Organización del PSOE y ministro de Fomento, José Luis Ábalos, cree que Susana Díaz tiene que presentarse a la investidura para la reelección como presidenta de la Junta de Andalucía porque es la "primera fuerza política" y fue "la más votada" en las elecciones del 2 de diciembre.

"Yo creo que sí, y esa es la voluntad, hasta ahora ha sido esa la voluntad del PSOE en Andalucía", remarcó el dirigente socialista en la rueda de prensa que ofreció en Ferraz cuando se le preguntó directamente si Díaz debe presentarse.

No obstante, en la comparecencia para dar cuenta de la primera reunión de la Comisión Ejecutiva Federal, cuando se le preguntó por el futuro de la presidenta en funciones al frente del PSOE andaluz, el 'número tres' del PSOE remarcó que desde la dirección federal "no renunciamos a ejercer nuestra función, no somos indiferentes ni espectadores de una federación que forma parte del PSOE".

Remarcó que eso "no quiere decir nada más" que defender las "funciones que contemplan" los Estatutos del partido y que aprobó la dirección que lidera Pedro Sánchez. Ábalos reconoció que no están pensando en aplicar el reglamento interno si bien insistió en que este es un partido que tiene "todas estas situaciones muy bien previstas y contemplada, haciendo usos de la democracia interna".

"No vamos a echar mano de ningún artículo porque no hay necesidad de hacerlo, no se ha planteado ninguna situación, más allá de una situación electoral. A nivel orgánico no se ha planteado ninguna situación", añadió. Es más, indicó que "si tiene alguien que tomar alguna decisión tendrá que ser en este caso la dirección el Partido Socialista en Andalucía", en alusión al futuro de la secretaria general de los socialistas andaluces.

Aunque insistió en que ahora "la Ejecutiva Federal no va a hacer renuncia" a sus funciones, lo que significa "que no va a estar por fuera", como reconocen en fuentes cuando se dejó actuar con libertad al PSOE andaluz en las pasadas elecciones autonómicas del 2-D para evitar conflictos internos.

Ahora, "simplemente vamos a cumplir nuestras funciones, como con cualquier otra federación". "A nivel orgánico no hay ningún problema con Andalucía. No hay ningún hecho sobre el que posicionarse", remarcó el dirigente del PSOE.

PACTO SECRETO PP-VOX

Respecto al futuro, rechazó que vaya a producirse una nueva convocatoria electoral en Andalucía, pero apuntó que en ese caso de elecciones "ahora o después" las candidaturas se eligen "todas" por primarias porque en el PSOE "como siempre lo decide la militancia".

Por otra parte, el ministro intentó poner el foco en el pacto "secreto" entre Partido Popular y Vox, ante el cual estarán "vigilantes" porque la celebración de una reunión "sin publicidad" supone que algo "se nos querrá ocultar".

Reconoció que siguen con "inquietud" el futuro de Andalucía porque se pone también "en juego" a España, ya que llama la "atención" que el acuerdo en Andalucía lo están "tutelando a nivel nacional" mientras que en el PSOE "no abrimos sucursales".

Para el PSOE, el problema en Andalucía es que se está planteando un acuerdo "chantajeado" por la ultraderecha y "no es el PSOE andaluz ni Susana Díaz, sino lo que están haciendo un gobierno andaluz, ahí es donde tendríamos que poner la luz".

(SERVIMEDIA)

08-ENE-19

MML/pai