Naturgy celebrará su junta general de accionistas el 5 de marzo

Madrid, 30 ene (EFE).- Naturgy celebrará este año su junta de accionistas el próximo 5 de marzo, en la que someterá a votación si deben ser amortizados los títulos adquiridos por la compañía con su programa de recompra, dentro del cual ya ha obtenido acciones por valor de 145 millones hasta finales de enero.

El presidente de NATURGY (GAS.MC ) Francisco Reynés, ha comunicado hoy, durante la presentación de los resultados de la compañía en Madrid, la fecha de celebración de la junta de accionistas, en la que se debatirá esa propuesta de amortizar las acciones recompradas.

El objetivo de Naturgy es llegar a los 400 millones de euros de acciones recompradas hasta el final del semestre, con lo que quedarían 225 millones de euros por comprar, ha dicho Reynés, que ha señalado que se someterá a la junta de accionistas si deben ser amortizadas antes del 30 de junio.

Durante la rueda de prensa, Reynés ha destacado que el dividendo de Naturgy se ha incrementado un 30 % en el ejercicio de 2018, hasta los 1,30 euros por acción y, a partir de ahora y hasta 2022, lo hará en un mínimo del 5 % anual.

En julio pasado ya fueron pagados 0,28 euros por acción, coincidiendo con los resultados del semestre, el segundo dividendo se abonó el 27 de noviembre y en la segunda quincena de marzo se pagará el complementario de 0,57 euros, con el que se cubre la retribución de 1,30 euros por acción en 2018.

Reynés no se ha pronunciado sobre un posible retorno de la sede social de Naturgy a Cataluña, de donde la trasladó por las repercusiones que generó en los mercados el proceso independentista y ha anunciado que el consejo de administración de Naturgy ha nombrado a Scott Allen en representación del fondo GIP, que compró el 20 % que tenía Repsol.

Allen fue director de Operaciones en el aeropuerto de Gatwick en Londres, y en el Ferrocarril del Pacífico Nacional, y ocupó cargos en General Electric, en representación del fondo GIP,

Preguntado por qué no existen vicepresidencias en la compañía que sean contrapesos a su presidencia ejecutiva, Reynés ha contestado que ese contrapeso lo ejercen los otros once miembros que integran el consejo, "y son once consejeros contra uno".

Respecto a que sólo hay una mujer en el consejo de administración, ha indicado que en Naturgy valoran a las mujeres no sólo en el consejo de administración y hay un 38 % de mujeres en el esquema directivo.

Ha añadido que los planes de carrera de la compañía no atienden a hombres y mujeres, sino al "talento" y "compromiso", y ha dicho que está seguro de que, con esa política, se llegará de forma natural a que haya más mujeres en el consejo de administración.

También se ha referido durante la rueda de prensa a la revisión que ha hecho Naturgy de su cartera de clientes y ha explicado que se debe a que había más contratos con clientes que capacidad de la compañía para autoasegurarse generación, algo que es bueno si los precios en el mercado mayorista están por debajo del precio de venta y malo en caso contrario.

Ha añadido que Naturgy no quiere dejar ningún cliente, pero sí tiene obligación de ganar dinero con ellos, y ha señalado que el proceso se ha hecho de forma racional y sin que haya surgido ninguna disputa jurídica.

En cuanto a inversiones, Reynés ha dicho que el objetivo es crecer en países donde ya se tiene presencia y con moneda fuerte, aunque ha advertido de que en el sector de la energía no es fácil por la competencia de los fondos de infraestructuras y soberanos.

No obstante, ha afirmado que Naturgy mira oportunidades de crecimiento y que su obsesión "no es el tamaño", sino contar con proyectos que generen valor para el accionista.