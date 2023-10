Vicente Sánchez (Cluster Energía Extremadura): "el futuro de las renovables será la apuesta por las Comunidades Energéticas"

El presidente del Cluster de la Energía de Extremadura, Vicente Sánchez Fernández, ha pedido que las grandes inversiones en energías renovables en la región tengan un retorno para la sociedad extremeña, son muchas las grandes plantas instaladas en la región que vierten energía a la red, más de 20.000 Gw a la hora, y que en muchos casos, tributan en otras Comunidades Autónomas.

El Cluster de la Energía está compuesto por 60 socios entre empresas y organizaciones, recientemente ha sido calificado como una Asociación de Excelencia Innovadora (AEI), un certificado que se otorga a las entidades que representa al menos el 1% del PIB regional, aunque destacó que si no fuera por la deslocalización de las sedes fiscales de las grandes inversiones sería mucho más, porque según sus cálculos más de 1.000 millones de euros "se van fuera de nuestra región".

Extremadura produce 5 veces más de la energía que consume, por lo que destacó al Economista que si esto sucediera en otras Comunidades Históricas," pelearían por tener algún beneficio en su territorio". Por ello destacó que es muy necesario que cada nueva inversión venga acompañada de un plan social que revitalice las comarcas a través de determinados beneficios, como pueden ser menores costes energéticos para que pueda ser una atracción a nuevas y pequeñas empresas que dinamicen la economía local. Destacó que Extremadura ha sido muy ágil en la tramitación de la energía renovable, pero no lo que no se puede permitir es "dar papeles para las empresas que vengan de fuera y no compren ni un tornillo en la región".

En Extremadura y en España destacó que se lleva mucho tiempo apostando por las grandes plantas, frente al modelo europeo donde el 95% de las instalaciones son para autoconsumo, una situación que ahora con la apuesta por las Comunidades Energéticas puede revertirse.

Este nuevo modelo, volverá a poner al ciudadano "en el centro de su independencia energética" crear pequeñas comunidades de vecinos, entidades públicas y empresas con una forma jurídica que sean capaces de gestionar su producción y consumo energético sin depender de las grandes distribuidoras. Este debe ser el gran reto, que estas grandes distribuidoras energéticas no estén presentes en esta nueva apuesta, destacó, porque, hay muchas instalaciones de autoconsumo que "están ligadas durante 25 años" a estos grandes centros distribuidores.

Extremadura destacó que por su demografía es ideal para el desarrollo de este nuevo modelo que lleva en Europa implantado desde hace más de 40 años, es una región eminentemente rural y con una posibilidad enorme para que vuelvan a ser independientes energéticamente. Y no sólo a través de las fotovoltaicas, sino también con la biomasa, con la aerotermia y con el biogás, porque no deja de ser una apuesta para "transformar nuestros residuos en energía que nos permita generar calor". Unas energías que están en el epicentro de la Economía Verde y Circular, porque para transformar todos esos residuos hace falta mano de obra que trabaje con estos residuos, una alternativa para fijar población al territorio.

En la última década se han sucedido crisis y guerras que han hecho perder la soberanía energética, según destacó, desde Europa "se apostó todo al gas ruso" y ahora "nuestra economía depende de una situación internacional que no dejará de aumentar los costes". Por ello, Vicente Sánchez afirmó que con una verdadera soberanía energética la economía será menos influenciable por países terceros, y ese ahorro económico se trasformaría en ahorro local para dinamizar el consumo de los pueblos y regiones.

Subvenciones

En materia de subvenciones destacó que Extremadura va con retraso, hay expedientes que "lleva esperando 3 años no se resuelven y están las instalaciones paralizadas, ralentizando al sector".

"Las subvenciones deben ser ágiles y deben estar teledirigidas", destacó. Sánchez puso el foco en tres sectores: el residencial (para que con el ahorro energético se dinamice la economía local), a la industria temporal como la agroalimentaria (que sólo trabaja unos meses al año y no amortiza igual la inversión) y al sector público (por que el ahorro también repercute en los ciudadanos.

Conexiones a la red

Vicente Sánchez exigió a los gobiernos que liberalicen el sistema, puesto que no se puede depender de una empresa para conectarse a la red, puesto que modifican y cambian constantemente sus reglamentos y normativas, y esto es "una aberración", las normativas deben ser públicas y transparentes.

Nueva Economía Verde

Para el presidente del Cluster es muy importante que las nuevas inversiones industriales vengan acompañadas por plantas fotovoltaicas que les permita ahorrar costes, inversiones como la giga factoría de baterías de litio en Navalmoral de la Mata, o la fábrica de diamantes de Trujillo, tendrán un impacto económico en la economía de sus comarcas y de su región, crearán puestos de trabajo y afianzará la población al territorio.

Nuevo Gobierno de Extremadura

Vicente Sánchez destacó que el Cluster que él preside estará siempre trabajando con los distintos gobiernos regionales, aunque destacó que el hecho de que no existe como tal una consejería de Industria y Energía "le chirría", porque la región necesita de un responsable que esté enfocado en este sector.