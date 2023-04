Siemens Gamesa se garantiza el acceso a tierras raras para producir sus aerogeneradores

Siemens Gamesa no quiere riesgos para su cadena de suministro. La compañía de aerogeneradores quiere garantizarse el abastecimiento de las tierras raras necesarias para la fabricación de los imanes permanentes que utilizan los aerogeneradores y para ello acaba de firmar un contrato a largo plazo con Arafura Rare Earths.

La compañía australiana, que se prepara para explotar un proyecto minero en el norte del país, suministrará durante un periodo de cinco años al fabricante alemán un total de 200 toneladas anuales de tierras raras a partir de 2026, que aumentarán a 360 toneladas en el segundo año y a 400 toneladas entre el tercero y el quinto año. Posteriormente, el contrato podrá prorrogarse otros dos años más.

El acuerdo prevé que el suministro procedente del proyecto Nolans se utilice para acelerar la financiación necesaria para el desarrollo de esta mina. El acuerdo será vinculante para ambas partes siempre que se cumplan determinadas condiciones suspensivas no más tarde del 30 de septiembre de 2026, tales como que Arafura pueda acogerse a la cobertura de garantía de préstamo no vinculado de UFK Guarantees de la República Federal de Alemania para la financiación de este proyecto de materias primas.

El proyecto de Nolans se utilizará para la fabricación de imanes permanentes utilizados en aerogeneradores marinos ensamblados en la planta de producción de Siemens Gamesa en Cuxhaven (Alemania), donde todos los componentes del buje generador y el backend se ensamblan en la turbina y luego se envían a todo el mundo. Este proceso se ajusta a la estrategia de compra de Arafura de dirigirse a fabricantes de equipos originales de regiones geográficas conocidas por su apoyo a la exportación.

El Acuerdo de Adquisición apoyará las conversaciones en curso con Euler Hermes, que recientemente proporcionó a Arafura una carta no vinculante de apoyo en principio para una garantía de préstamo no vinculada de hasta 600 millones. La garantía de préstamo no es vinculante, es meramente indicativa y el importe final se determinará en función del volumen de compra procesado en Alemania.

Arafura actualmente anticipa la primera producción de óxido de tierras raras en 2025 con una producción anual que se espera que aumente a 4.440 toneladas por año en 2028. Estas fechas dependen de una serie de factores, entre los que se incluye la consecución de los acuerdos de compra restantes así como la obtención de financiación en condiciones adecuadas.