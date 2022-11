Los trabajadores de Gamesa rechazan la opa de Siemens y piden 5 años sin despidos

El consejo de administración de Siemens Gamesa ha recomendado a sus accionistas acudir a la oferta de compra planteada por Siemens Energy a 18,05 euros por acción. Los consejeros independientes, con la asesoría de Morgan Stanley y KPMG, han calificado como suficiente la oferta, al igual que la CNMV tras el informe de PwC, el experto independiente contratado por el grupo alemán.

La operación, no obstante, cuenta con el rechazo frontal de la plantilla al considerar que no se han visto cubiertas su necesidades y piden a la compañía que se comprometa a mantener el empleo en un plazo de cinco años, frente a la intención de realizar 2.900 despidos dentro de su plan Mistral y que posteriormente se prevé que se amplíen.

Los sindicatos han reclamado que Siemens Energy se comprometa a la no extinción de contratos de trabajo por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, salvo en caso en que las mismas fueran acordadas con la Representación de los trabajadores.

Exigen también no abordar procesos de externalización de actividades que supongan disminución del volumen de empleo y el mantenimiento de los actuales Centros de trabajo de la compañía así como la no aplicación de la movilidad geográfica, no abordándose tampoco procesos de deslocalización de actividades, lo que en la práctica supondría suspender el proceso de venta de los centros industriales de Gamesa Energy Transmision.

Los representantes de los trabajadores exigen también el mantenimiento de las condiciones laborales hasta el momento en el que pudieran establecerse otras por la vía del Convenio Colectivo.

En opinión de los sindicatos, Siemens se ha hecho con el control total de la compañía en varias fases, sin necesidad de efectuar una OPA como hubiera sido preceptivo, merced a la dispensa que le otorgó la CNMV, pese a la cual se han ido cerrando la práctica totalidad de centros industriales en nuestro país, quedando acreditado la inexistencia del interés industrial que alegó para realizar la fusión eximida de lanzar una oferta pública de adquisición y que fue aprobado por la CNMV.

La plantilla de Siemens Gamesa, así como la representación sindical que suscribe este informe, indicó que tiene motivos sólidos para expresar la preocupación sobre las intenciones del grupo Siemens Energy en materia de empleo y de condiciones laborales de la plantilla.

La compañía ha informado también de la decisión del presidente de Gamesa, Miguel Ángel López, de presentar su dimisión. En su lugar, el consejero delegado de Siemens Energy, Christian Bruch, asumirá a partir de ahora la presidencia. Asimismo, Anton Steiger ocupará el puesto vacante que quedaba libre en el consejo de administración.