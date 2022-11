Castilla-La Mancha tiene 800 millones de inversión como alternativa al ATC

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, recibió ayer la visita del presidente del Consejo de Seguridad Nuclear, Juan Carlos Lentijo, que tendrá que valorar la decisión del Ministerio de Transición Ecológica de abandonar el proyecto de Almacén Temporal de Residuos nucleares (ATC) por otro más caro consistente en la construcción de siete almacenes individualizados en cada central.

El Gobierno de Castilla-La Mancha -que se opone al mismo- aprovechó para asegurar que ha recibido proyectos de inversión por 800 millones como alternativa al ATC en energías renovables y con capacidad para la creación de hasta 8.000 empleos en la zona después de que Villar de Cañas pueda perder los planes para la creación de un parque tecnológico y empresarial.

El consejero de Desarrollo Sostenible, José Luis Escudero, detalló que se trata de "33 proyectos para la instalación de energía renovable que beneficiarían a todos los municipios de la comarca y a muchos propietarios, y que supondrían unos 1.600 megavatios más de potencia instalada para contribuir no sólo a la soberanía energética de la región, sino también del país", aunque no especifico si estaban vinculados a que no se construyera el ATC.

En este contexto, el consejero ha subrayado que el nuevo Plan de Residuos Radioactivos "no hace otra cosa que confirmar lo que siempre hemos perseguido desde que García-Page es presidente, que el fin del proyecto del cementerio nuclear que no solamente era un sinsentido; que, además, no cumplía con las condiciones técnicas necesarias".

Al respecto, ha solicitado a los representantes del PP que retiren la enmienda que han presentado a los Presupuestos con la que vuelven a solicitar la instalación del silo nuclear, "que sólo beneficia a los intereses de Villar de Cañas y no al conjunto ni de la comarca, ni de la ciudanía, que tiene claro que la transición energética de la región pasa por las renovables y no por su modelo caduco".

Por otro lado, el CSN, en su comunicado sobre el encuentro con García-Page, no incluyó ninguna referencia al proyecto de Villar de Cañas y se limitó a referirse a los mismos como asuntos de interés para ambas instituciones.

Castilla-La Mancha cuenta con dos centrales nucleares

Lentijo también mantuvo un encuentro con los miembros de la comisión de Desarrollo Sostenible de las Cortes y su presidente. La delegación del CSN mantuvo también un encuentro con el delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, Francisco Tierraseca, y con la subdelegada del gobierno en Guadalajara, Mercedes Gómez Mena.

Durante el mismo, abordaron diferentes cuestiones relevantes sobre el desarrollo de las actividades del organismo regulador, destacando las actuaciones relacionadas con los planes de respuesta ante emergencias.

Castilla-La Mancha cuenta con dos centrales nucleares, Trillo y José Cabrera, ambas en la provincia de Guadalajara. La primera, en operación y la segunda en desmantelamiento tras el cese definitivo de su actividad en 2006.