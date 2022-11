Pedro González (AEGE): "La subasta de renovables es para 2025 hasta entonces necesitamos soluciones"

Pedro González acaba de asumir la dirección general de la Asociación de Grandes Consumidores de Energía Eléctrica (AEGE). El nuevo responsable de la asociación tiene como primer reto afrontar la celebración de una subasta de energía para facilitar el acceso a la industria.

¿Cómo va la subasta?

Estamos trabajando en cerrar los documentos de las reglas y las condiciones. Esperamos tener todo listo este mes pero como el Gobierno anunció la celebración de su subasta vamos a dar un plazo razonable para lanzarla en marzo de 2023.

¿Cómo será?

La subasta trata de replicar las condiciones del Ministerio. Es un producto conocido. La gente sabe lo que hay y eso va a atraer a los productores de renovables con un producto a 12 años pay as bid y tratamos de darle algún incentivo superior como las garantías de Cesce -lo que lo hace banqueable- y les damos la opción de que de la totalidad del parque se puedan quedar con un 25% que no nos lo tienen que dar como PPA sino que ellos pueden ir a mercado o buscar otro tipo de contrato para hacer el producto más atractivo al promotor.

¿Cómo se está recibiendo?

Se nos están acercando ya promotores renovables para interesarse. Además, del lado de la demanda, la subasta no se restringe solo a gente de AEGE sino al electrointensivo. Queríamos aportar valor y hemos abierto las puertas a clientes industriales.

¿Qué les piden?

Contratos a largo plazo a precios estables, predecibles, asequibles y competitivos. Eso te lo dan las renovables de largo plazo. No queremos estar capturados por los precios del gas porque contamina y va a seguir contaminando el precio del mercado diario durante muchos meses y necesitamos una respuesta de largo plazo que asegure también la rentabilidad del promotor renovable.

Como no nos llega energía de la subasta del ministerio y como es muy complicado coger la energía existente renovable en el sistema eléctrica pues tenemos que buscar nuestras alternativas a medio y largo plazo. Estamos hablando de 2025 y eso es el camino a partir de ahí. Hasta entonces necesitamos soluciones.

¿Hay cantidades decididas?

Quién quiera ir. Aquí lo va a marcar la demanda. Vamos a sumar cuántas industrias quieren apuntarse y en función de la gente que se presente veremos como acaba esto. Se pueden presentar 3.000 MW pero si la demanda sólo es de 1.000 MW se adjudicarán 1.000 MW o al revés. También dependerá de los precios. La condición es que el promotor renovable venda al precio que quiera y nosotros compremos al precio máximo admisible. Según nuestras cuentas pueden aflorar de 1.500 a 2.000 MW.

¿Qué sectores se están aproximando para participar en la subasta?

Pues empresas grandes del sector químico que no están en la asociación pero que tienen volúmenes importantes.

¿Su subasta va a competir con la del Ministerio?

Creo que la competencia de la subasta del Ministerio es muy importante y, de hecho, hemos tenido que mover la nuestra.

Su subasta se celebrará después del límite de enero para los permisos de acceso y conexión, ¿permitirá una repesca?

A los que les vence el plazo de la declaración de impacto ambiental en los próximos meses les puede resultar interesante este producto. A lo mejor me interesa acabar y ponerme a producir en septiembre de este año o el 1 de enero y entrar en esta subasta para 2025. Les puede encajar. Para nosotros sería ideal que aflorase ahí potencia para una fecha donde la expectativa de mercado es que los precios van a caer.

¿Se repetirá la subasta?

Nuestra idea inicial es que mientras nuestros asociados demanden este tipo de productos seguir organizándola. Si hay apetito por más no habrá problema ninguno. Además, el esfuerzo inicial ya está hecho.

¿La energía inframarginal que el Gobierno les iba a facilitar no se va a utilizar en el PVPC de momento?

Esta era una medida como la que demandaba la industria para acceder a energía desacoplada del precio del gas. Hay un montón de energía que todos sabemos que no tiene un coste de producción de 200 euros/ MWh y que entendemos que lo óptimo para avanzar en esta crisis es esta solución estable de largo plazo. No podemos acceder a esta energía y la subasta era un medio para poder acceder a ella. Esto se ha caído por el camino o, por lo menos, no se ha activado todavía. Nosotros queremos medidas de este tipo pero tampoco se nos están acercando comercializadoras -hasta donde sé porque son cuestiones confidenciales de cada uno- pero no hay planteamientos de ofrecer esos contratos a 67 euros que nadie ha visto. Eso es un misterio porque efectivamente hay un generador que vende a su comercializadora a ese precio. Si vende por encima tiene que declararlo y devolverlo. Pues entonces se lo vende a 67 euros pero lo que no dice la norma es que tu se lo tengas que ofrecer a 67 euros al consumidor. En ese tránsito algo se pierde por el camino. No sabemos a quién se está ofreciendo.

¿Qué le parece el plan de ayudas de Alemania?

Alemania va a dar un 'pequeño' plan de 200.000 millones -que es el PIB de Portugal- para ayudar a sus industrias. De nuevo, volvemos a estar en unas condiciones de competitividad por debajo de nuestros vecinos y todo marcado por las decisiones de política energética. lo que demandamos no es ni más ni menos. Lo que queremos es competir en igualdad de condiciones.

¿Ven una ruptura de mercado?

Esta crisis nos ha demostrado que cada país ha comenzado a adoptar medidas de relajación del marco europeo que comienza a fragmentarse y si no estamos en el lado de los que adoptan medidas nos quedaremos fuera. En general hay bajadas de producción significativas con muchos por debajo del 50% de la actividad industrial. Se llega a dar el caso que hay empresas que miran la compensación diaria por el gas para fijar la producción del día siguiente. Muchos están al milímetro para optimizar al máximo la producción y llevando producción del turno de noche a de día porque es más barato por la compensación del gas.