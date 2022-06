"El tope al gas de España y Portugal perjudica al cambio climático"

Jean Bernad Levy, consejero delegado de Electricité de France y presidente de Eurelectric, lanzó ayer en representación de la industria una batería de peticiones a la Comisión Europea para acelerar la descarbonización de la economía y la electrificación con un título muy potente Game over para la importación de combustibles fósiles.

En el primer acto presencial organizado por la patronal eléctrica en tres años, el directivo francés concedió una entrevista exclusiva a elEconomista.es en la que fue contundente sobre la evolución de las políticas climáticas europeas.

"La Comisión tiene derecho a poner los objetivos que considere adecuados, pero en la industria tenemos que plantear si tenemos los recursos suficientes para alcanzarlos y tratar de lograrlos", aseguró Levy.

Mientras Europa lucha contra el cambio climático, dos nuevas crisis se han cruzado en el camino. Los altos precios del gas y la invasión de Ucrania están llevando a niveles históricamente altos los precios de la energía y contribuyendo a una inflación interanual en la UE del 40%, pero en opinión de la patronal sectorial, una transición energética acelerada y la electrificación pueden sacar a Europa de estas dos crisis para lo que consideran que hará falta invertir 1,2 trillones de euros hasta 2030 en nueva capacidad renovable -incluida nuclear- y redes de distribución. El jefe de la patronal eléctrica europea, además, reclama acelerar los permisos y personal cualificado para reforzar esta transición.

¿Qué le parece el tope del gas que se está aplicando en España y Portugal?

El tope del gas no forma parte del programa REPowerEU. Es una solución específica implementada para la península ibérica por la falta de interconexiones con el resto de Europa. Pensamos que se tiene que ver con más detenimiento porque creemos que esta solución puede ser mala para el cliente y es una preocupación para nosotros. Creemos que la decisión de España y Portugal será específica porque no pagar el precio real por la energía fósil perjudica el cambio climático.

¿Qué se puede hacer frente a la crisis de precios que está afectado a Europa?, ¿nos hemos olvidado ya de las recomendaciones de la Comisión?

La tarifa eléctrica tiene un 30% de impuestos. Los impuestos son una buena solución. Cuando se produce un incremento como el que se está dando ahora mismo, los Gobiernos tienen un arma muy potente que pueden utilizar para ayudar a los clientes vulnerables. La Comisión Europea dio unas recomendaciones el pasado octubre sobre las medidas que podrían adoptar los estados para suavizar el impacto de los precios de la energía. En tiempos de elevada volatilidad es necesario garantizar a los clientes una tarifa asequible por eso es necesario acelerar las medidas de eficiencia energética y de aceptación social de la transición energética. Los precios son ahora muy elevados en todo el mundo.

La Comisión Europea ha recomendado acelerar los permisos para la construcción de renovables. ¿Es uno de los grandes problemas?

El retraso de los permisos de instalación es uno de los mayores problemas que hay ahora mismo en Europa. Da igual el país al que mires. Pasa en todos. No tiene sentido que se tarde más en conseguir los permisos que en construir las plantas. Los permisos tienen que ser rápidos, digitales, simples y comprensibles para la gente para que se pueda pasar de los objetivos que marca la Comisión a la puesta en operación de las plantas que será la clave para la descarbonización.

¿Los problemas en la cadena de suministro les están afectando?

Los problemas en la cadena están afectando a todo el sector, pero no se limitan solo a la energía eólica o solar sino que llegan también al negocio de los cables. Es necesario volver a recuperar el buen funcionamiento para evitar los retrasos en la puesta en operación de instalaciones.

¿Cómo cree que afectará al sector el incremento de la inflación?

La edad de oro de la financiación barata se está acabando. Los recursos dedicados por los bancos centrales se están reduciendo y eso son malas noticias para la financiación. Las empresas se están preparando ya para el impacto de una financiación más cara y cuando alguien se prepara ya supone dar un paso para encontrar la solución. Los inversores necesitan seguridad para decidir cómo reparten su dinero y por eso las intervenciones de mercado, los mecanismos de clawback o los topes de precios pueden llegar a frenar la inversión y dañar la seguridad de suministro. Tenemos que preservar la integridad del mercado energético.

¿Cree que se debe reformar el mercado mayorista en Europa?

La reforma del mercado mayorista no está en la agenda. Hay una tentativa o ni eso. Solo hay una declaración de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, hablando de que se tiene que mirar el asunto. Por el momento se va a constituir un grupo de trabajo para que estudie si es posible aplicar mejoras. Habrá que esperar a tener detalles. En cualquier caso, no vemos que un nuevo sistema tenga mayores ventajas que el actual. Los beneficios del mercado son claros. No veo la necesidad de reformar el mercado.

¿Qué futuro tiene la energía nuclear en Europa?

Cada país tiene derecho a decidir su propio mix energético. Hay quien piensa que la nuclear puede ser favorable por la descarbonización o la seguridad de suministro y quién está en contra por los riesgos de las reacciones nucleares o los residuos.

¿Cree que avanza a buen ritmo el coche eléctrico?

El desarrollo del vehículo eléctrico va por buen camino. En estos momentos hay ayudas fiscales para su desarrollo que te dan 6.000 o 7.000 euros para comprar el vehículo, aunque haya ocasiones en las que a uno no le lleguen las ayudas, pero esto facilita su crecimiento. La instalación de puntos de recarga lleva también buen ritmo en Europa.

¿Ve problemas de suministro para este invierno?

Los altos precios del gas generan una incertidumbre porque no sabes como van a reaccionar los Gobiernos para hacer frente a la subida de la electricidad.