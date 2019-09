Transportistas advierten de protestas contundentes por el cierre de Endesa

Ferrol, 27 sep (EFE).- El presidente del colectivo de transportistas de carbón de Endesa en As Pontes (La Coruña), Manuel Bouza, ha anunciado este viernes que sus integrantes aprobarán este fin de semana medidas de protesta ante el anuncio de aceleración del cierre de la planta, y ha alertado de que la situación puede provocar "cosas desagradables".

En declaraciones a Efe, ha tildado los hechos de "golpe de Estado a Galicia" y ha pedido que el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, "le eche pelotas".

"Ayer ya suponía que iba a ocurrir", ha afirmado Bouza, que considera que la paralización de las obras de transformación de los grupos tercero y cuarto del recinto desde hace "ocho días" y la celebración del Consejo de administración de la firma este viernes invitaban a pensar en esta comunicación.

"No doy por hecho que se lleve a cabo, tiene mucho que decir el Gobierno", ha estimado, ya que, a su juicio, "ENDESA (ENDESA.CHL )(ENDESA.CHL )(ENDESA.84 )(ELE.MC )no cierra si no lo permite el Gobierno", pese a que el Ejecutivo de Pedro Sánchez permanezca en funciones a la espera de las elecciones generales del 10 de noviembre próximo.