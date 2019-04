Superprof, la plataforma que cuenta con más de cinco millones de profesores particulares

Hoy en día, sumergidos en esta revolución tecnológica, somos más conscientes que nunca de que nuestra necesidad de conocimiento puede verse sofocada gracias a un simple clic de ratón. En la actualidad, ¿quién no se ha planteado hacer un curso en línea para especializarse en algún campo de conocimiento, formarse para mejorar su CV o tomar clases de apoyo escolar para no tirar la toalla con los estudios?

Las clases particulares y la opción de un apoyo escolar más personalizado no han caído en el olvido a pesar del mundo 2.0 y 3.0 en el que vivimos y Superprof así lo demuestra. Esta plataforma especializada en clases particulares ha reunido los ingredientes perfectos para constituir una gran comunidad de profesores y alumnos a nivel mundial que facilita el intercambio de conocimiento y la transmisión de saberes.

La comunidad se fundó en el año 2013 en Biarritz (Francia) cuando Wilfried Granier e Yann Leguillon decidieron unir sus plataformas especializadas en clases particulares para crear Superprof. "Se trata de poner en contacto a alumnos con ganas de aprender y profesores deseosos de compartir su sabiduría".

En 2014, Superprof se convirtió en la comunidad más importante de docentes de Francia con 100.000 profesores. A partir de 2015, la comunidad se extendió más allá de sus fronteras, adentrándose en países como Bélgica, Suiza, Luxemburgo o España. Posteriormente, en 2016, abrió las puertas del continente europeo para compartir conocimientos y pasiones con todo el mundo: Estados Unidos, México, Brasil...

En la actualidad, Superprof cuenta con más de cinco millones de profesores particulares registrados (de los que un 61,6 % son mujeres y un 38,4 %, hombres) y con un equipo compuesto por más de 50 personas procedentes de todas las partes del mundo que trabajan desde la "Embajada de la Transmisión de Saberes" para hacer que la relación docente-alumno sea la mejor posible.

De hecho, Superprof está disponible en 22 países (incluidos Australia, Japón o los Países Bajos, entre otros muchos) y ofrece más de 1000 materias distintas relacionadas con el apoyo escolar, destacando entre las más buscadas matemáticas, inglés, lengua y yoga. La mayoría de los profesores registrados en la plataforma son mujeres (61,6 % en comparación con el 38,4 % de hombres) y la edad media del colectivo ronda los 24 años.

El precio de las clases no es algo que ya esté prefijado, ya que cada profesor puede fijar una tarifa en función de la materia impartida, de su formación, de su experiencia, del nivel del alumno (o alumnos), de si se trata de una clase a distancia o presencial, de si hay desplazamiento al domicilio del alumno, de si las clases son en una gran ciudad o en una zona rural, etc. No obstante, el precio medio de una hora de clase en Superprof está en torno a los 10,80 euros.

La diferencia entre Superprof y otras páginas del estilo es que esta plataforma garantiza y verifica el perfil de cada profesor, de tal modo que los profesores, por ejemplo, deben facilitarle a la plataforma todos sus títulos y certificados para demostrar que de verdad están capacitados para dar dicha formación. Por otro lado, se certifican las opiniones de los alumnos; de este modo, los alumnos que se registren en la plataforma contarán con la motivación y la referencia de otros alumnos que ya habrán pasado por lo mismo.