BAUHAUS nació hace casi 60 años en Alemania con un concepto innovador: 'Do It Yourself'. Así, introdujo en el mercado un modelo de éxito, como es el de reunir en un mismo establecimiento todo lo que el cliente puede necesitar para el acondicionamiento del hogar, taller y jardín. Su filosofía es clara y pasa por conseguir la mejor experiencia de compra, ofreciendo una amplia gama de productos de calidad excelente y al mejor precio.

Bauhaus celebra este año su 30 aniversario en España. ¿Cuál es el balance que hacen de toda esta trayectoria en nuestro país?

Estamos muy felices de poder celebrar 30 años en España. Desde la apertura de la primera tienda BAUHAUS en Barcelona, hemos contribuido en el desarrollo de la economía española y la creación de puestos de trabajo para fomentar el consumo y, en consecuencia, la productividad y el bienestar de las familias. Cada apertura de un nuevo centro, supone la creación de más de un centenar de puestos de trabajo directos y otro más de un centenar de indirectos, a través de colaboraciones con empresas de la zona. Actualmente, contamos con más de 1.400 personas en plantilla y los planes de futuro son muy positivos. Así que nuestra apuesta por el territorio español es firme.

Empezaron en Barcelona, pero ¿cuántos centros Bauhaus existen ya en España?

España cuenta ya con 11 centros BAUHAUS repartidos por toda su geografía. En el último año, más de tres millones de clientes han confiado en nosotros para renovar su hogar, taller y jardín, así como para hacerse con los mejores productos de navegación y ocio acuático. Una cifra que va en aumento gracias a los esfuerzos de la compañía por mejorar la experiencia de compra del cliente desde cualquier canal. Así, contamos desde hace un año con la tienda online, disponible desde cualquier dispositivo a través de nuestra web, en la cual continuamente se pueden encontrar nuevos productos, así como ofertas y descuentos especiales. También ofrecemos el servicio "Click&Collect" para que el cliente pueda reservar los productos a través de la web y recogerlos en menos de tres horas en la tienda física seleccionada.

Esa línea ascendente en cuanto a expansión que están siguiendo desde hace unos años demuestra que nuestro mercado es importante para la marca

España es claramente un mercado de interés para BAUHAUS, lo ha sido desde 1989 cuando abrimos nuestra primera tienda en Barcelona y lo sigue siendo, por múltiples factores. No solo porque los índices de consumo hayan sido positivos en este primer trimestre del 2019 y sea la tendencia que se marca para el segundo, por la capacidad de crear trabajo y por el precio del suelo comercial; sino porque como marca hemos hecho un trabajo de formación e implementación en la cultura 'Do It Yourself' que junto a otras circunstancias ha consolidado un nicho de mercado sólido e interesante. En España aún tenemos recorrido como agente económico y social.

¿Cuál ha sido la última apertura de la firma?

Hace justo dos años inauguramos nuestro último centro en Alfafar, Valencia. Un espacio de 13.500 m² de superficie comercial que, junto con nuestro segundo centro en la ciudad, concretamente en la localidad de Paterna, son los dos espacios más grandes de bricolaje en la Comunidad Valenciana. El año anterior, en el 2016, abrimos el centro más grande de bricolaje en España, con una superficie de 17.500 m² en Alcorcón, Madrid.

¿De qué manera analizan y estudian la mejor localización de sus centros?

Llegado el momento de analizar y estudiar la mejor localización de un nuevo centro BAUHAUS, se trabajan muchos factores: la visibilidad que puede ofrecer ese espacio al nuevo centro, los accesos, los costes del solar y de la construcción, la distancia entre consumidor y punto de venta, la situación de la competencia en ese entorno o la atracción comercial en general. Una vez recogidos estos datos, se analizan y se valora la decisión de la ubicación.

Bauhaus es actualmente uno de los referentes de la distribución de productos de bricolaje y decoración. ¿Cuáles son los valores que les han otorgado tal posicionamiento?

En BAUHAUS creemos firmemente que el éxito pasa por ofrecer la mejor experiencia de compra al cliente y, por ello, no dejamos de esforzarnos en mejorar este aspecto. Ponemos a su servicio más de 120.000 productos para el hogar, taller y jardín, de la mejor calidad y al mejor precio, divididos en 16 secciones especializadas, entre las que destacan bricolaje, reformas, decoración y exterior, para hacer que el proceso de compra sea cómodo y agradable. En todas nuestras tiendas, contamos con asesores profesionales para ayudar a todas aquellas personas que lo necesiten, además de un servicio integral de instalaciones y reformas para llevar a cabo cualquier tipo de proyecto que requieran la ayuda de un experto. También creamos el concepto Drive-In, para que el cliente pueda acceder directamente con su vehículo hasta las estanterías del producto que necesiten y cargarlo sin esfuerzo.

¿Cuáles son los orígenes del amplio abanico de productos que vende Bauhaus? ¿Apuestan por los fabricantes locales?

El compromiso de BAUHAUS con la actividad de proximidad es tal, que muchos de los artículos que se encuentran en nuestros centros se producen en las inmediaciones de los mismos por parte de proveedores locales: el 63% de las compras de BAUHAUS es de fabricantes nacionales, un 32% es intracomunitario y tan solo un 5% proviene de fuera de la Unión Europea.

Bauhaus es una empresa comprometida con su entorno, no en vano mantienen una política de responsabilidad social muy significativa sobre todo para determinados segmentos de la población

En BAUHAUS tenemos muy presente que la responsabilidad social fortalece la compañía. Mantenemos un compromiso de proximidad en el área de influencia geográfica de cada establecimiento tanto en los procesos de contratación, como en la colaboración con entidades sociales y administraciones para ayudar a aquellos colectivos que se encuentran en riesgo de vulnerabilidad. También trabajamos con escuelas que imparten el modelo Formación Profesional Dual a jóvenes, así como organizamos talleres gratuitos para todas aquellas personas que quieran iniciarse en el mundo del bricolaje y la decoración. Desde 2014, iniciamos toda una corriente para facilitar el acceso de la mujer en el sector del bricolaje con actividades llamadas Women's Nights, así como no hemos dejado de apoyar el deporte, cuyos valores están muy arraigados a los de BAUHAUS.

¿Cuáles son los próximo objetivos de esta firma alemana en nuestro país?

La prioridad ahora es seguir trabajando en un modelo omnicanal y conseguir que la comunicación con el cliente sea excelente desde todos los canales, fundamentalmente las tiendas físicas y online con la finalidad de facilitar y mejorar la experiencia de compra. Contamos con un equipo de más de 30 personas en el departamento de Contact Center que acompañan al cliente en el proceso de compra y están disponibles para cualquier tipo de duda vía teléfono, mail, chat y redes sociales. Queremos conseguir así que el proceso de compra sea igual de satisfactorio desde cualquier canal del que provenga y, por ello, ponemos al alcance de todos una compra personalizada y trato directo por parte de nuestros expertos. Un proyecto ambicioso que consiste en poner al cliente en el eje central de la compañía y ofrecerle el mejor servicio y la mejor relación calidad-precio en nuestros productos. Por ello, estamos invirtiendo en recursos para fortalecer esas herramientas que potencian la inmediatez, la personalización y la omnicanalidad.

www.bauhaus.es