Expertos sobre la ley de información no financiera y diversidad: balance positivo con algunas incertidumbres

MADRID, 04 (SERVIMEDIA)

El portal de información 'Soziable.es' ha organizado un nuevo Encuentro para la Transformación, bajo el título 'La Ley de Información No Financiera y Diversidad: la RSE ante la Ley'. Esta norma entró en vigor a finales de 2018 y obliga a las compañías españolas con más de 500 trabajadores a dar cuentas sobre el estado de diversas cuestiones, muchas veces altamente sensibles para ellas.

Su objetivo es identificar riesgos a fin de aumentar la confianza de inversores y consumidores, así como la transparencia con la sociedad en general. Este nuevo escenario busca entidades más sostenibles en lo social y en lo medioambiental, y obliga a las empresas a presentar un informe de gestión que recoja toda la información en estrategia ambiental, social y de gobierno de todas sus sociedades dependientes. Un documento que debe ser, además, verificado por un tercero independiente.

Con esta nueva ley como eje, en el encuentro celebrado en el auditorio de Torre Ilunion, en Madrid, participaron cinco expertos en la materia: Alberto Castilla, socio de Gobierno y Responsabilidad Corporativa en EY; Elena Valderrábano, presidenta de Dirse; Orencio Vázquez, coordinador del Observatorio de la RSC; Mª José Gálvez, directora de Sostenibilidad en Bankia, y Jaime Silos, director de Desarrollo Corporativo en Forética y presidente de Spainsif. Fueron moderados por el responsable de contenidos de 'Soziable.es', el periodista Chema Doménech, y presentados por el director de Relaciones Institucionales y RSC del Grupo Social ONCE, Fernando Riaño.

Al comenzar, todos ellos coincidieron en valorar la nueva norma como "positiva". Según Orencio Vázquez, aunque reconoció que todavía es muy temprano, su percepción es que "servirá para ayudar a poner orden a un debate necesario sobre cuál es el papel de la empresa en la sociedad". "Con el paso del tiempo se sabe que el factor normativo es uno de los impactos positivos para avanzar en responsabilidad social", destacó el coordinador del Observatorio de la RSC.

Una afirmación a la que se sumó la presidenta de Dirse, Elena Valderrábano, quien destacó que esta ley no presentará mayores problemas para las empresas que ya venían reportando. En el caso de aquellas que todavía no lo hacían, "es un aliciente positivo, pero me preocupa que piensen más en el KPI que en la estrategia de responsabilidad social a largo plazo. Es probable que este informe pase al área financiera, que está muy bien por el control y el seguimiento, pero se pierde la perspectiva de los profesionales que llevan trabajando tiempo en este ámbito. Debes creer en la propia meta más que en el KPI. Y cuando trabajas en RSE te lo crees, crees que tu actividad a la larga traerá buenos resultados y que ayudará".

Esta diferencia, entre las compañías que ya tienen una trayectoria en el reporte de sus acciones de responsabilidad social y las que deben comenzar a reportar ahora, también lo están viviendo desde EY. Tal y como destacó Alberto Castilla, "en nuestro caso aplicamos una guía para que todos los auditores trabajen con unos mismos estándares que sea verificables. Es importante que el desarrollo reglamentario aplique también a la verificación de los datos porque la información que se publique afectará al mercado y debería ser equiparable. Nos estamos encontrando que actualmente se le está dedicando más tiempo a este tema, a un informe de información no financiera, que al de información financiera".

"En empresas más pequeñas, el dirse (directivo de Responsabilidad Social) era un bicho raro", añadió Mª José Gálvez. Para la directora de Sostenibilidad de Bankia, que el director financiero se preocupe por esta área es muy positivo, ya que "es consciente de toda la información que manejamos y que ésta impacta en la cuenta de resultados como otros muchos factores". Una realidad gracias a la que el papel del dirse comenzará a ser cada vez más relevante.

Respecto a los retos que la nueva norma tiene por delante, todos los ponentes coincidieron en que se avanzará en materia de responsabilidad social siempre que se consigan documentos reales, que no escondan datos frente a competidores. Una realidad que podría afectar en un primer momento a la competencia de la compañía en el mercado internacional, pero que, tal y como destacó Jaime Silos, "la tendencia hacia la sostenibilidad es global, las temáticas de estos reportes tienen una perspectiva global Ahora mismo que España haya entrado en este debate puede parecer más un problema que una virtud. Pero queda mucho por hacer".

El foro 'La Ley de Información No Financiera y Diversidad: la RSE ante Ley' forma parte de la serie de 'Encuentros para la Transformación' organizados por 'Soziable.es', portal editado en la redacción de Ilunion Comunicación Social.

(SERVIMEDIA)

04-ABR-19

LMG/gja