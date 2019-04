Un estudio evidencia la falta de investigación sobre la formación profesional en españa

MADRID, 02 (SERVIMEDIA)

La Fundación Bankia para la Formación Dual y la Fundación Bertelsman para el empleo juvenil presentaron este martes en Madrid el estudio 'Diagnóstico de la investigación sobre la Formación Profesional Inicial en España (2005-2017)', que evidencia la falta de estas investigaciones en ese campo.

Así lo afirmaron los autores del trabajo, el catedrático de la Universidad de Barcelona Benito Echeverría y la profesora de la Universidad de Murcia Pilar Martínez, que para su cometido localizaron 7.700 registros de publicaciones científicas sobre el tema para posteriormente seleccionar 54 tesis doctorales, 174 artículos y 32 investigaciones sobre el estudio de la FP inicial y dual en ese periodo de tiempo (un 3,34% del total de los registros).

La falta de investigación en esa área, subrayó el catedrático, es aún más palpable en cuanto a las empresas formadoras. "Esperábamos encontrar trabajos sobre empresas formadoras, pero no lo hemos encontrado", lamentó Echeverría. También criticó que esos estudios no se impulsen desde el ámbito universitario y que en los campus no existan departamentos de investigación sobre la FP.

Para su compañera, este tipo de estudios son cruciales para palpar la madurez de la FP en España. "Hay que poner ciencia en el arte de la formación de los aprendices", dijo, destacando además que la "FP contribuye al equilibrio socioeconómico" y es "una herramienta de inserción laboral y de inclusión social".

'NINIS'

El estudio destaca en sus conclusiones que "un tercio del talento español está desaprovechado" y que según los datos disponibles, España tiene una de las tasas más bajas de matriculación en Educación y Formación Profesional. Es más, es el país de la OCDE que más 'ninis' ha generado desde el inicio de la crisis financiera. "En 2005, un 15,85% de jóvenes españoles de entre 15 y 29 años ni estudian ni trabajan. En 2015 esta tasa se elevó hasta el 22,82%. Casi 7% más que diez años antes y más de ocho puntos por encima de la media de la OCDE (14, 52%), que apenas varió en la citada década", añade.

El vicepresidente de la Fundación Bertelsmann, Francisco Belil, destacó la necesidad de poner "en el objetivo" la FP. "Había muy pocos estudios. Las empresas no se han involucrado suficientemente en este tema. Si se han hecho estudios se han realizado más desde el punto de vista de la educación", insistió.

Para la directora general adjunta de Comunicación y Relaciones Externas de Bankia, Amalia Blanco, "la educación es el único elemento para transformar una sociedad e igualar las oportunidades en los jóvenes". Por ello, mostró el compromiso de su entidad para trabajar en la transformación de la FP, detectando las carencias del sistema "para impulsar soluciones".

(SERVIMEDIA)

02-ABR-19

AHP/gja