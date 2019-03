"El sector Consumer Health Care en España tiene un gran potencial para empresas que innoven en salud"

"Science & Nature", "Ciencia y Naturaleza". Con esta declaración de principios, la compañía de capital holandés Máyla Pharmaceuticals se lanzó, en 2013, en plena crisis económica, a la conquista de la confianza del usuario español y del profesional de la farmacia. Con su sede europea localizada en Barcelona, en poco tiempo, Máyla Pharma ha sabido hacerse un nombre en el sector del Consumer Health Care, construyendo una imagen propia e inconfundible dentro de su ámbito natural, que es la oficina de farmacia. Con la marca Bonflex® como buque insignia, Máyla Pharma ha hecho del diseño de formulaciones innovadoras con posología fácil y cómoda su principal punta de lanza y seña de identidad.

¿Cómo surge Máyla Pharma como proyecto e idea empresarial?

En 2008, un importante grupo farmacéutico europeo me pidió que evaluara las posibilidades que presentaban algunos países del sur de Europa, España, Italia o Portugal, como nuevos mercados para cartera de productos de Autocuidado. Pasé un año estudiando esos mercados y me di cuenta de que el sector del Consumer Health Care en España presentaba un potencial enorme para empresas que decidieran innovar en salud. Aunque, por efecto de la crisis, la multinacional que me había encargado el proyecto decidió postergar la inversión, por mi parte estaba claro: el mercado español ofrecía grandes posibilidades y esperar a que pasara la crisis económica significaba desperdiciar una oportunidad. Fue entonces, en 2011, cuando, con el apoyo financiero de un grupo inversor holandés decidimos arrancar el proyecto Máyla Pharma como laboratorio farmacéutico orientado al sector del autocuidado, con proyección europea y sede corporativa en España, en la ciudad de Barcelona. El lanzamiento de las primeras gamas se efectuó a comienzos de 2013.

Vd. tiene una amplia experiencia internacional como CEO de diversas empresas multinacionales. ¿Qué es lo que, según su punto de vista, hace especialmente atractivo al mercado español de Consumer health care o Autocuidado?

España tiene un sistema de salud excepcional, que es la envidia de muchos otros países de la Unión Europea, y no me refiero solo a la atención médica, sino muy especialmente a la farmacéutica. La posibilidad de tener un consejo sanitario de proximidad de la calidad del que hay en España no es tan común en otras partes de occidente.

Este sector ha padecido en los últimos años una drástica caída de los márgenes del medicamento financiado de receta médica, ante lo cual el farmacéutico ha reaccionado proactivamente, aumentando su implicación como primer proveedor de salud. A este hecho, hay que añadir un incremento de la concienciación de los usuarios o consumidores sobre la necesidad de tener una vida cada vez más saludable, así como sobre la importancia de la prevención. Estas dos circunstancias -que van al alza- están provocando una rápida expansión del mercado de Consumer Health Care, lo que representa una gran oportunidad para las empresas que quieran apostar por la innovación y por la calidad que el sector farmacéutico demanda.

¿Por qué ha decidido Máyla Pharma instalar su cuartel general en España?

España - y Barcelona, en particular- es un país muy atractivo, no solo como mercado, sino como plataforma para lanzar desde aquí un proyecto internacional: las marcas España y Barcelona venden a nivel mundial, también en el sector farmacéutico. Además está la ventaja de que en España hay profesionales con mucho talento, creatividad y con una formación excelente, lo que permite formar equipos multidisciplinares y emprender, con las mayores garantías de éxito, tanto proyectos nacionales como internacionales.

¿Cuáles son las grandes cifras de Máyla Pharma y cómo valora Vd. los resultados obtenidos durante los primeros 6 años de andadura de la compañía?

Nuestros resultados confirman las previsiones iniciales sobre el potencial del mercado español del Autocuidado. Con un crecimiento interanual promedio siempre por encima del 50%, nuestra facturación se sitúa actualmente en los 5 millones de euros, con una inversión en desarrollo, comunicación y promoción muy importante, del 20% de la facturación anual como mínimo. Nuestra plantilla está compuesta por 50 profesionales que contribuyen a hacer realidad el proyecto Máyla Pharma que, aunque sigue siendo un proyecto muy joven, está liderado por un equipo directivo de larga trayectoria y amplia experiencia en el sector salud.

Todas estas cifras han sido posibles gracias a la confianza otorgada a Máyla Pharma por una red de clientes integrada por más de 7.000 farmacias, así como al compromiso y profesionalidad de todo el Equipo que forma Máyla Pharma.

¿Qué rol ha tenido la marca Bonflex en el éxito del proyecto Máyla Pharma?

Bonflex® ha sido la principal impulsora del crecimiento de Máyla Pharma y, por ahora, la que más notoriedad de marca ha conseguido. De hecho, según datos de la consultora IQVIA (IMS), Bonflex® ya se sitúa -por facturación y volumen- entre las 5 primeras marcas del segmento osteorticular de autocuidado, un segmento en el que competimos con más de 500 marcas tópicas y orales. Nuestra proyección es que, en 3 años, Bonflex® ocupe el primero o el segundo puesto de ese mismo ránking.

¿Cuáles son los principales retos y objetivos que se plantea Máyla Pharma Pharma para los próximos años?

Podríamos resumirlos en tres. El primero de ellos sería completar la internacionalización de nuestro proyecto. Actualmente, ya exportamos a varios países europeos y de Oriente Medio pero nuestro objetivo a corto plazo es que Máyla Pharma tenga presencia directa en nuevos mercados europeos, como el francés o el portugués.

Un segundo reto, que cumpliremos a finales de este año, es el de ser plenamente activos en todos los segmentos del autocuidado, incorporando medicamentos de libre dispensación y productos sanitarios a nuestra cartera, que en parte serán de desarrollo propio y en parte procederán de la adquisición de marcas activas en el sector farmacéutico. De hecho, este año el grupo accionarial de Máyla Pharma ha iniciado un proceso de fuerte inversión en activos, con el objetivo de acelerar el crecimiento de la compañía por vía inorgánica, mediante la compra de carteras externas o, directamente, mediante la adquisición de laboratorios.

Por último, nos planteamos expandir la promoción de nuestras principales marcas al sector médico especializado, para lo que, mediante proyectos de investigación clínica, estamos dotando nuestras formulaciones de nuevas y mayores evidencias médicas, para mostrar su superioridad y unicidad respecto de otras aproximaciones terapéuticas.