"La investigación que hacemos tiene un único fin: mejorar la calidad de vida de las personas"

Anagram es una empresa especializada en la investigación clínica para el desarrollo de nuevos medicamentos y productos sanitarios. Hablamos con su gerente, Silvia Casellas, para saber en qué consiste la actividad de esta CRO (Clinical Research Organization).

¿Cuándo nació Anagram?

La empresa se creó en 1998 para dar respuesta a una necesidad de la industria farmacéutica, que comenzaba a externalizar la investigación clínica para realizar estudios con nuevos fármacos y/o productos sanitarios. Actualmente la empresa ha crecido y dispone de un laboratorio de imagen (CoreLab) que permite analizar de manera centralizada las imágenes de radiología y medicina nuclear, indispensables para comprobar la eficacia de algunos fármacos o productos sanitarios. En este tiempo hemos realizado múltiples estudios nacionales e internacionales con casi 30.000 pacientes monitorizados.

¿Cuál es su labor dentro del desarrollo de un nuevo medicamento o producto sanitario?

En Anagram nos ocupamos de realizar los ensayos clínicos, es decir, los primeros estudios que se hacen con humanos, desde las primeras fases de desarrollo del producto hasta su comercialización.Trabajamos con medicamentos y con productos sanitarios, que incluyen muchos tipos de dispositivos distintos, desde un stent cardíaco a un implante dental.

En todos los casos, se trata de una actividad muy regulada donde la seguridad y la eficacia son aspectos primordiales.

¿A qué perfil de cliente se dirigen?

Nuestros clientes son laboratorios farmacéuticos y start-ups que desarrollan nuevos medicamentos o productos sanitarios. Aunque podemos trabajar para empresas de cualquier tamaño, con proyectos nacionales o internacionales, nuestra filosofía de proximidad y adaptabilidad a las necesidades del cliente hace que nos centremos principalmente en laboratorios pequeños y medianos. Estos, por sus dimensiones, ven en Anagram al aliado perfecto a la hora de externalizar su investigación clínica. También realizamos ensayos promovidos por médicos líderes de opinión, que proponen nuevas indicaciones de un medicamento o producto sanitario con el objetivo de mejorar las opciones de tratamiento para sus pacientes.

¿Cómo definiría la filosofía de trabajo de la empresa?

Creo que lo que mejor nos define es la flexibilidad, que nos permite acompañar a los clientes en todo el proceso y actuar como verdaderos partners capaces de ofrecer un servicio a medida. Ahí entra en juego algo muy importante en este sector: la creatividad. Se trata de una actividad muy regulada por las autoridades sanitarias, pero hay un cierto margen para liderar la investigación de manera que se puedan conseguir datos de excelente calidad, en el tiempo planeado y con el presupuesto previsto. Eso forma parte también de nuestro trabajo y ayuda a que los pacientes puedan beneficiarse antes de nuevos tratamientos.

¿Cuál es el rasgo diferencial de Anagram?

Tenemos una experiencia muy robusta y damos especial importancia a la calidad de los datos (que a la fin servirán para validar, o no, un nuevo producto o medicamento), pero a la vez nos adaptamos a las necesidades de empresas pequeñas y medianas, que no siempre tienen los recursos de las grandes farmacéuticas. La capacidad de poder realizar lecturas centralizadas de imágenes nos confiere un plus de calidad y consistencia.

¿Están especializados en estudios de áreas terapéuticas concretas?

Hemos realizado ensayos clínicos en prácticamente todas, pero nuestros puntos fuertes están en tres: cardiología, oncología y neurología.

¿Cuáles son los retos de futuro de Anagram?

El reto principal es seguir ofreciendo al cliente un servicio directo y personalizado. Si eso implica crecer en estructura no descartamos hacerlo, pero siempre respetando nuestros valores, que son flexibilidad, calidad y adaptación al cliente. Hay que tener en cuenta que todo lo que hacemos tiene un único fin: colaborar en la mejora de la calidad de vida de las personas.

En los veinte años que llevamos en el sector hemos visto muchos avances; uno de ellos es el relativo al SIDA, mortal hace años y cronificado hoy en día gracias a la investigación. Queda mucho por hacer en otros ámbitos como el cáncer o las enfermedades raras, pero en Anagram seguiremos trabajando de la mano de nuestros clientes para continuar avanzando.