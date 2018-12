La fundación aladina y la firma poète lanzan dos diseños a favor de los niños con cáncer

MADRID, 13 (SERVIMEDIA)

La Fundación Aladina y la firma de moda Poète se han unido con el objetivo de recaudar fondos para ayudar a los niños y adolescentes enfermos de cáncer. Con el acuerdo, la marca ha puesto a la venta una edición especial de una camiseta y una sudadera solidarias en las que muestra su apoyo a estas causas a través de los lemas "I will win" y "Too love for you".

Las prendas, diseñadas por Berta Martín, fundadora de Poète, estarán disponibles desde el próximo 17 de diciembre en todos los puntos de venta de la firma, y el 100% de los beneficios se destinará a financiar proyectos impulsados por la Fundación Aladina, según informan los responsables en nota.

Entre los programas que lleva a cabo la organización, destacan el acompañamiento emocional, voluntariado y las terapias lúdicas; la atención psicológica profesional y gratuita; el programa de ejercicio físico; la realización de obras y mejoras en los hospitales en los que colabora y la celebración de campamentos internacionales para niños enfermos de cáncer.

Además de recaudar fondos para la causa, la colaboración entre la Fundación Aladina y Poète tiene como objetivo "sensibilizar a la sociedad sobre la necesidad de prestar un apoyo integral a los niños y adolescentes enfermos oncológicos, así como a sus familias", indican las entidades en nota.

(SERVIMEDIA)

13-DIC-18

ARS/gja