Paco arrojo en radio roncalli: "espero que las personas con discapacidad a las que les gustan las artes puedan tener oportunidad de dedicarse a ello"

El cantante Paco Arrojo, que saltó a la fama por concursar en la primera edición del 'talent show' musical La Voz España, en el que tuvo como 'coach' a David Bisbal, señaló en una entrevista que realizaron los locutores de Radio Roncalli en el programa 'Madrid Sin Límites' de M21, conducido por personas con discapacidad intelectual, que espera que "las personas con discapacidad a las que les gustan las artes puedan tener oportunidad de dedicarse a ello"

Arrojo está presentando su nuevo disco, 'Alto Voltaje', del que comentó que "supone un paso más adelante en mi carrera. Es un híbrido porque mezcla siete canciones inéditas donde me estreno como autor y también incluimos 5 versiones de grandes artistas como Gloria Estefan".

A lo largo de su trayectoria profesional, Paco Arrojo compaginó su faceta como cantante con el teatro musical, participó en el musical 'Los Miserables', además de grabar la banda sonora en castellano de la versión cinematográfica de 'El Fantasma de la Ópera'. Actualmente, además de promocionar su nuevo disco, está protagonizando varios espectáculos musicales como 'La Llamada', el musical dirigido por Javier Calvo y Javier Ambrossi, con más de 5 años en cartel. "Es un gusto poder estar en 'La Llamada' porque el público se lo pasa muy bien y se divierte", ha apuntado.

Asimismo, recorre varias ciudades de España con 'Disney in concert', donde interpreta las BSO más reconocidas de Disney, además de protagonizar junto a Ángela Carrasco 'Quererte a ti', un espectáculo de música sinfónica en homenaje a Camilo Sexto.

Con respecto a la inclusión en el mundo de la música de las personas con discapacidad, comentó que se está avanzando en la visibilidad de este colectivo. "Me gustaría que este colectivo estuviera más incluido. No he tenido la suerte de compartir escenario con personas con discapacidad, pero creo que últimamente se está avanzando mucho y espero que suceda pronto que a las personas a las que les gusten las artes puedan tener oportunidad de dedicarse a ello", comentó el artista, quien además animó a las personas con discapacidad que quieran dedicarse a las artes a formarse y afirmó que "hay que poner empeño y prepararse mucho".

Por último, Arrojo agradeció la oportunidad de haber participado en la entrevista con los locutores de Radio Roncalli y alabó la labor de Fundación Juan XXIII Roncalli en favor de la inclusión sociolaboral de las personas con discapacidad intelectual, llamándole la atención especialmente la conexión entre la Fundación y las empresas colaboradoras, entre ellas algunas de las principales del país, así como las diferentes líneas de actividad, donde trabajan alrededor de 300 personas con discapacidad.

