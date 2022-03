La startup Competize gana los Premios EmprendeXXI en Extremadura

La startup 'Competize' ha ganado los Premios EmprendeXXI en Extremadura, impulsados por CaixaBank, y cootorgados por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, a través de la empresa pública ENISA, y que en la región cuenta con el apoyo de la Junta de Extremadura. Estos premios están considerados como una de las convocatorias de referencia para proyectos de innovación en España.

El acto de entrega se ha realizado en Badajoz y ha contado con la presencia de la directora general de Empresa, Ana Vega, y del secretario general de Ciencia, Tecnología, Innovación y Universidad, Jesús Alonso; así como con profesionales de la dirección territorial de CaixaBank y ENISA, entre otros ponentes.

La directora general de Empresa, Ana Vega, ha señalado la importancia de reconocer a las empresas de la región a través de este tipo de premios, que además de recibir un importe económico y una valiosa formación, sirven para contribuir a visibilizar y facilitar el acceso a la financiación de las empresas.

Competize, liderada por Jesús Gumiel Ramírez, es una plataforma software para gestionar competiciones deportivas, deporte tradicional y eSports y, participó en la primera convocatoria de Extremadura Open Future, impulsado por Telefónica y el Ejecutivo autonómico.

Su objetivo es la digitalización del deporte aficionado reduciendo la brecha tecnológica con el profesional. A través de la app, es posible, por ejemplo, convertir una competición de colegio en una Champions League.

El premio incluye una dotación económica de 6.000 euros, el acceso a formación internacional especializada impartida por la escuela de negocios ESADE y expertos de Silicon Valley, que en esta edición tendrá lugar en Múnich (Alemania), y la oportunidad de participar en el Investors Day EmprendeXXI, jornada en la que mantendrán contacto con inversores y empresas con interés en colaborar con el ecosistema emprendedor.

En Extremadura han participado 29 startups en esta edición. Las finalistas , además de la ganadora, son Eficae, dedicados al diseño, desarrollo y despliegue de sistemas de monitorización de energía para el control energético en la industria; Pay Gate, un servicio de cuenta digital para empleados donde se utiliza el salario devengado como base de la liquidez y mejora la salud financiera de los trabajadores y sus empleadores; Comercializan PET, dedicados al reciclado de plásticos y que asesoran técnicamente a empresas del sector; y Cognitive Data, que ha elaborado un algoritmo de predicción de la personalidad con la información pública de redes sociales para la elaboración de informes destinados a recursos humanos y venta one to one.

PREMIOS A MEJORES STARTUPS DE CADA TERRITORIO Y SECTOR

En esta edición, en la que han participado un total de 763 startups de España y Portugal, se entregan 19 galardones a nivel territorial a las empresas de nueva creación con mayor impacto en su territorio: 17 en España (uno por comunidad autónoma) y 2 en Portugal (zona norte-centro y Lisboa-sur e Islas).

En paralelo, se premiará a las empresas, de cualquier territorio, que ofrezcan las mejores soluciones a algunos de los retos actuales para la entidad y para la sociedad en general.

Las empresas seleccionadas para esta categoría obtendrán un premio en metálico de 25.000 euros. En total, se han definido un total de 6 retos: Banca XXI (soluciones innovadoras que aporten valor a la oferta de productos y servicios del sector financiero); Ciudad XXI (dirigido a empresas que planteen soluciones para hacer que las ciudades y pueblos donde vivimos sean más sostenibles, seguros, conectados y con movilidad adaptada); Planeta XXI (propuestas innovadoras que ayuden a encontrar la mejor solución para un estilo de vida menos agresivo con los recursos naturales).

Otros de los restos son Salud XXI (innovar en todo aquello que ayude a mejorar la salud de los ciudadanos a través de la tecnología); Semilla XXI (soluciones tecnológicas relacionadas con la industria agroalimentaria para establecer una producción más eficiente, efectiva, sostenible y saludable) y Vive XXI (soluciones que ayuden a la reactivación del sector, así como nuevos modelos de negocio innovadores y soluciones que contribuyan a su digitalización).

Con motivo del 15 aniversario, se entregarán dos accésits especiales que tendrán una dotación de 15.000 euros cada uno.

El premio Impacto Social se entregará a la empresa con mayor influencia positiva en la sociedad y el premio Deep Tech a la innovación tecnológica más disruptiva.