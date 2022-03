Los fondos soberanos de Cepsa e Iberdrola, los más expuestos en Rusia

Mubadala y Qatar Investment Authority, los principales accionistas de Cepsa e Iberdrola, son los dos fondos soberanos más expuestos a Rusia y por el momento ninguno de ambos ha mostrado intención de salir del país. Ambos vehículos de inversión consideraban a Rusia como uno de los principales destinos para su dinero.

Mubadala, principal accionista de Cepsa, cuenta con inversiones por 6.000 millones de dólares en Rusia y los países de la llamada Commonwealth of Independent States, que aglutina a los estados satélites de la antigua Unión Soviética. El fondo ha realizado desde su desembarco en 2013 cerca de 45-50 inversiones y cuenta con un equipo local de 20 personas. La última gran operación de Mubadala fue la entrada el pasado mes de diciembre en la petroquímica Sibur, una de la mayores compañías del mundo, donde tomó una participación de 1,3% por 171 millones de dólares.

El fondo cuenta con participaciones en negocios como Telegram, o en uno de los mayores centros comerciales del país como Galeria en San Petersburgo en el que invirtió 480 millones de dólares. El fondo de Abu Dhabi cuenta también con una alianza con los chinos de Alibaba para el negocio de Aliexpress Rusia, con os gimnasios Russian Fitness Group, con los centros de datos de Ixcellerate, varias gestores como VPE Capital y Elbros Fund y presencia en el desarrollo de pozos de petróleo en Siberia con Gazpromneft.

Qatar Investment, principal accionista de Iberdrola, cuenta con una participación del 19& en Rosneft Oil, valorada en su momento en 11.300 millones, en la que invirtió junto a Glencore. También está en el capital del VTB Bank y Pulkovo Airpoirt.

Según el último informe sobre fondos soberanos realizado por IE y el ICEX, de las catorce operaciones realizadas en Rusia, todas menos cuatro fueron llevadas a cabo directamente o en el marco de plataformas de coinversión establecidas con China Investment Corporation y Mubadala.

El fondo soberano ruso Russian Direct Investment Fund cuenta con acuerdos con Emiratos Árabes, Arabia Saudí, Kuwait, Bahrein, Italia, Francia, India, Singapur, China y Japón para vehicular inversiones por más de 15.000 millones, que debían servir para diversificar la economía del país.

Canadá, Estados Unidos y Reino Unido han impuesto ya el veto a la compra de petróleo ruso. La medida puede beneficiar a Arabia Saudí que busca crecer en el suministro a Europa y ha ido ganado posiciones en los últimos años con una creciente presencia en países como Polonia o con mayores inversiones en España. Los fondos de Noruega o Australia han anunciado su salida de Rusia.

Inversión de 2.800 millones en España

Los fondos soberanos han aumentado su apuesta por España y entre octubre de 2020 y diciembre de 2021 invirtieron en 12 empresas 2.800 millones, tal y como se recoge en el 'Informe Fondos Soberanos 2021', elaborado por el Center for the Governance of Change de IE University junto a ICEX-Invest in Spain y que supone un volumen de inversión casi récord frente a los años en los que produjo la compra de Cepsa.