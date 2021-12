New Balance abrirá tiendas propias en España y Portugal a lo largo de 2022

New Balance informó este miércoles que refuerza su apuesta por el mercado ibérico y abrirá tiendas propias en España y Portugal a lo largo de 2022.

Fuentes de la multinacional estadounidense señalaron que no es cierto que New Balance cierre tiendas en España porque no las tiene, ya que el retail lo explota en Iberia la empresa Experience Store hasta el 31 de diciembre. "No está previsto cambiar nuestra estrategia y tenemos planeado abrir un gran número de tiendas minoristas en todo el mundo durante los próximos años, incluidas España y Portugal", afirman fuentes de la compañía.

Recordaron que la relación entre New Balance y Experience comenzó en 2013. En 2016 se firmó uno nuevo que sustituyó al acuerdo de 2013. Un acuerdo de licencia de cinco años que finaliza, afirman, el 31 de diciembre de 2021.

Las mismas fuentes señalan que dicho acuerdo implicaba que New Balance cedía su marca y proporcionaba el 'merchandising' y el mobiliario necesario para las tiendas de Experience dedicadas exclusivamente a la venta de productos New Balance y que New Balance ha cumplido todas sus obligaciones en virtud de este acuerdo.

Al mismo tiempo, New Balance, Inc. decidió que su filial española Alfico suministrara la mercancía a las tiendas Experience con unas condiciones de pago muy concretas y añaden que "Experience ha ido acumulando desde 2019, antes de la pandemia, una deuda que hoy asciende a más de 6 millones de euros. Alfico ha dado mucha flexibilidad a Experience para pagar la deuda pendiente, pero Experience nunca ha cumplido con los planes de pago".

En 2021, New Balance realizó un estudio sobre la marcha del negocio en España. Tras revisar la información proporcionada por Experience, en julio de 2021, con seis meses de antelación, New Balance comunicó a Experience que, "tal y como establecía el contrato", el 31 de diciembre expiraría el acuerdo de licencia.

Afirman estas fuentes que "ante el impago de las cantidades adeudadas, Alfico rescindió los contratos de suministro en octubre de 2021, aunque ofreció a los directivos de Experience seguir suministrando la mercancía, aunque en condiciones de pago diferentes".

En este contexto, apuntan que New Balance no tiene responsabilidad alguna por las decisiones empresariales tomadas por Experience durante la relación (financiación, inversiones, acuerdos con arrendadores, apertura de tiendas, etc.), que Experience "siempre supo que el acuerdo de licencia finalizaba el 31 de diciembre de 2021" y que "el 15 de diciembre pasado, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Redondela acordó denegar las medidas cautelares interesadas, con imposición de costas a la parte actora, a raíz de la demanda interpuesta por Experience contra Alfico".