Telefónica aumenta su plan de bajas a 2.892 salidas y mejora su oferta de subida salarial

Telefónica presentó este martes a los sindicatos una nueva propuesta para el plan de bajas voluntarias (PSI) que eleva a 2.892 la cifra máxima de trabajadores adheridos, 139 más que los 2.753 previstos en la propuesta precedente ofrecida en la anterior reunión del 2 de diciembre, según informaron a Servimedia fuentes de la compañía.

El incremento obedece a que la empresa ha aumentado al 33% el porcentaje máximo de potenciales salidas en las áreas consideradas críticas, que en la anterior propuesta era del 20%. En cuanto a las rentas a percibir por los acogidos al plan de bajas incentivadas, no se modifica en esta última propuesta y sigue con el 65% del salario para los nacidos con anterioridad al 1967 y en un 68% de renta para los nacidos en 1967).

La compañía también propuso este martes que el redondeo de los porcentajes siempre será a favor de incrementar las adhesiones finales y que la prioridad, en caso de registrarse un número mayor de peticiones a los establecidos, se otorgue a los nacidos en 1967.

En relación con el nuevo convenio, Telefónica ofrece una subida para 2023 del 1,5%, que incrementa el 1% propuesto en la anterior reunión, se mantiene la oferta de un plus de 300 euros y se reafirma el compromiso de crear 400 nuevos puestos de trabajo en los próximos dos años. En el ámbito del propio Plan Social de Empleo que piden los sindicatos (PSE), la empresa se ha comprometido a presentar un nuevo texto.

Universalidad

Los sindicatos insistieron respecto al plan de bajas en que se acerque al máximo a la universalidad efectiva de los potenciales adheridos. "Solicitamos a la compañía que se replantee la oferta económica evitando la diferenciación entre colectivos (aunque reconocemos que la actual oferta retributiva es superior a la que hubiese correspondido para cada caso en PSI anteriores); que aumente los porcentajes máximos de adhesión, tanto en las unidades críticas (en la última oferta un 33%) como en las no críticas (ahora en un 75%)", afirman desde UGT.

Los sindicatos proponen que exista la posibilidad de que los trabajadores/as que no cumplen el requisito mínimo de años de cotización para acceder a la jubilación a los 65 años puedan extender la renta mensual correspondiente durante todo el tiempo que la persona trabajadora deba permanecer hasta la edad ordinaria de jubilación. También plantean que aquellas personas que, solicitando adherirse a este PSI, finalmente no pudiesen acogerse, no fueran penalizados en el caso de realizarse nuevos ajustes.