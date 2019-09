Endesa se incorpora al programa Iberia Plus

Endesa se ha incorporado como nuevo socio a Iberia Plus y, a partir de ahora, los clientes de la empresa energética y los titulares del programa de fidelización de Iberia acumularán Avios con los que podrán adquirir u obtener descuentos en sus vuelos, según informó la aerolínea este miércoles.

En un comunicado, Iberia señaló que, como oferta de bienvenida, los titulares de Iberia Plus obtendrán 9.000 Avios cuando contraten el suministro de electricidad con Endesa hasta el 31 de octubre, el equivalente a un viaje de ida y vuelta en temporada baja a un destino dentro de España o a ciudades como Tánger, Lisboa o Ginebra. Además, podrán acumular hasta 20.000 Avios más en función de la contratación de otros productos de Endesa.

Por otro lado, los titulares del programa de fidelización de Iberia que ya sean clientes de la compañía de suministro de energía recibirán 200 Avios de bienvenida y 50 Avios todos los meses, si vinculan su perfil Iberia Plus a su cuenta de cliente de Endesa.

El director general de Comercialización de Endesa, Javier Uriarte, afirmó que "este acuerdo es un paso más en la estrategia global de Endesa para afianzar su liderazgo en la captación y fidelización de clientes en un entorno cada vez más competitivo y con más jugadores".

Iberia creó su programa Iberia Plus en 1990 con el fin de premiar la fidelidad de sus mejores clientes con vuelos y otras ventajas exclusivas. En la actualidad, el programa cuenta con más de 1,5 millones de titulares activos y ofrece seis niveles de tarjeta: Clásica, Plata, Oro, Platino, Infinita e Infinita Prime, además de Iberia Plus Kids para niños de entre dos y once años.