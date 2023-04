Los 10 principales empleos secundarios que puedes realizar desde casa, según FlexJobs

Actualmente existen numerosas posibilidades de ganar dinero sin salirse de la zona de confort, e incluso sin moverse de casa. Muchos empleos secundarios pueden realizarse cómodamente a través de internet, y algunos de ellos permiten ingresar el equivalente a 100 dólares por hora (casi 100 euros).

La plataforma de empleo a distancia e híbrido FlexJobs indica que en su web hubo un incremento del 28% de ofertas para trabajos a tiempo parcial y remotos en los últimos 12 meses, de acuerdo con Kathy Gardner, vicepresidenta de comunicaciones de la compañía.

Hasta 25 empleos secundarios

FlexJobs identificó en 2023 hasta 25 empleos secundarios que pueden ser realizados desde el hogar. En tan solo 3 meses, la plataforma analizó más de 58.000 ofertas de empleo publicadas por gran cantidad de compañías, siendo estas divisibles en el número de categorías mencionadas. Y como ya se dijo, dichas ofertas consisten en oportunidades laborales a tiempo parcial y a distancia.

Gardner añade que, aunque cada posibilidad ofrece un número concreto de horas semanales, la media en el listado de FlexJobs se sitúa entre 10 y 20 horas.

Así, la plataforma de empleo muestra los 10 principales trabajos secundarios que ha identificado y que considera que se pueden realizar perfectamente desde el hogar, o desde cualquier lugar. Estos son, junto con los ingresos que se obtienen por cada uno (con las estimaciones de la empresa de software y datos Payscale):

1. Escritor (29 dólares la hora).

2. Gestor de proyectos o "project manager" (37 dólares la hora).

3. Intérprete de datos (21 dólares la hora).

4. Editor (27 dólares la hora).

5. Diseñador gráfico (24 dólares la hora).

6. Contable (19 dólares la hora).

7. Asistente virtual (17 dólares la hora).

8. Gestor de redes sociales (26 dólares la hora).

9. Evaluador del motor de búsqueda (24 dólares la hora).

10. Asistente ejecutivo (29 dólares la hora).

La cualidad más destacada

Desde que la pandemia de coronavirus obligó a los países del mundo a la adopción del teletrabajo para la mayoría de empleos, han nacido numerosas oportunidades para encontrar puestos flexibles y a distancia, y no solo en industrias como la tecnológica sino también en salud, política o finanzas, entre otras muchas.

Para quienes piensen en comenzar un empleo secundario en internet, el consejo principal es aprender a monetizar las habilidades creativas que se posean. Y de acuerdo con FlexJobs, estas son principalmente la escritura, la edición y el diseño.

Más concretamente, trabajar como "escritor" es la posibilidad más destacada según la plataforma de empleo. Esta cualidad consiste en redactar boletines informativos, publicaciones en redes o blogs, y otras comunicaciones de contenidos para negocios. Además, FlexJobs comenta que está aumentando la demanda de "escritor técnico", que se especializa en redactar guías de uso, manuales para clientes y descripciones de productos tecnológicos, pero también para servicios.

Otras habilidades resaltadas

Algunas habilidades permiten cobrar 100 dólares o más por hora en Upwork. Es por ejemplo el caso de los diseñadores gráficos, que en dicha plataforma ganan hasta 145 dólares por cada hora trabajada. Con respecto a ocupaciones de asistencia virtual, la cual requiere de habilidades más especializadas, la fundadora de la consultora BoldHaus, Angelique Rewers, contaba a CNBC Make It que: "Sueles llevarte 100 dólares por hora, e incluso más".

Pero antes de escoger un trabajo secundario, Gardner recomienda que uno debe ser sincero y reflexionar sobre la cantidad de horas semanales que puede dedicar a ello, de forma que la persona no se agobie y ello afecte a su ocupación principal. Cabe considerar entonces que algunos de estos trabajos son más flexibles que otros. Por ejemplo, diseñador gráfico o contable son dos trabajos 'amigables' en este sentido.

Finalmente, Gardner aconseja prestar atención a ciertas señales que pueden indicar problemas, por ejemplo si un cliente no quiere firmar un contrato, si se comunica con parsimonia o sin efectividad, e incluso si omite o no especifica detalles importantes (por ejemplo el alcance de las tareas que demanda). Esto aconsejaría no trabajar con la persona en cuestión.