Garamendi: "estamos en condiciones de pensar que algún partido se abstenga"

Madrid, 16 jul (EFE).- El presidente de la patronal CEOE, Antonio Garamendi, aún confía en que algún partido -en alusión al PP o Ciudadanos- pueda abstenerse y facilitar un Gobierno moderado que dé estabilidad al país "ahora o igual en septiembre, como en el cole".

En una entrevista con Efe, Garamendi pide para ello "más responsabilidad y altura de miras" a los líderes políticos y advierte del hartazgo de la ciudadanía con la clase política.

"Estamos en condiciones de pensar que algún partido pueda abstenerse", reconoce Garamendi, que recuerda que "no llevamos diez meses de inestabilidad, sino desde 2015".

Por ello, pide a los responsables políticos más responsabilidad y altura de miras. "Pensar en nuestro país y nada más", reclama.

Para la patronal, lo mejor para las empresas y para la economía española sería un Gobierno de centro-izquierda moderado, con el que abordar los nuevos retos de la globalización, como la digitalización o el medioambiente.

Otra opción es un Gobierno monocolor, dice Garamendi, sustentado "con apoyos, en el sentido de abstenciones de otros partidos", algo que confía en que suceda "ahora o igual en septiembre, como en el cole".

"Si no se llegan a estos acuerdos, pues que haya unas elecciones", zanja el líder de los empresarios, porque "si no hay ninguna posibilidad de que nada salga", siempre es mejor "una estabilidad dentro de cuatro meses que una inestabilidad ahora".

Ahora bien, advierte de que en unos eventuales comicios "el pueblo decidirá" si la clase política está a la altura, porque "se están perdiendo en ciertos vericuetos que no les están poniendo en buen lugar".

"Un Gobierno más moderado daría más estabilidad al país", es la respuesta del presidente de la CEOE ante la posibilidad de que PSOE forme Ejecutivo con Podemos.

No obstante, considera que las posiciones de la formación morada son "legítimas" y añade que la patronal "jugará el partido en el campo que les toque", siempre con "lealtad institucional".

"Los extremos no nos gustan", dice tajante Garamendi al ser preguntado por la irrupción de VOX en el panorama político español y subraya que lo mejor es la moderación.

Una moderación a la que también apela para el diálogo social con los sindicatos, a los que tiende la mano para llegar a acuerdos para "mejorar" determinados aspectos de la reforma laboral, como la prevalencia de los convenios, la ultraactividad y la subcontratación.

"El no es no, a mi no me va", sentencia Garamendi en una entrevista con Efe.

Ante los reclamos de CCOO y UGT de acabar con la prevalencia del convenio de empresa sobre el sectorial, recuperar la ultraactividad de los convenios y atajar la subcontratación abusiva, Garamendi recuerda que "del cero al cien, hay puntos medios, puntos de unión, y hablando se entiende la gente".

"Creo que tenemos espacio y margen para poder hablar y negociar", asegura el presidente de la CEOE, que subraya que sigue trabajando tanto con el Gobierno como con los sindicatos y que "dentro de poco podremos anunciar cosas".

El líder de la CEOE destaca que el diálogo social no se ha detenido en ningún momento, pese a la parálisis política, y que en el día a día la sociedad sigue trabajando, porque "la paz social es la mejor infraestructura que tiene el país".

Garamendi pone en valor el diálogo social como base para cualquier acuerdo y critica que tanto la subida del 22,3 % del salario mínimo interprofesional (SMI) este año, como la implantación del registro de jornada, se hayan realizado al margen de la negociación.

"No fue bueno hacerlo mediante real decreto", apunta el líder de los empresarios, que dice no quejarse tanto por el cuánto sino por el cómo. EFECOM

